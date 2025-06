Sudija na bolovanju: Da li će se održati sjednica Apelacionog vijeća u predmetu protiv Dodika

Za sutra je zakazana sjednica Apelacionog vijeća Suda BiH u predmetu protiv predsjednika RS Milorada Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika Miloša Lukića.

Njima se sudilo za nepoštivanje odluka visokog predstavnika, a Milorad Dodik je prvostepeno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih pozicija, dok je Lukić oslobođen.

Otkazivanje ročišta

Ono što je poznato je da je Siniša Gluhajić, član Sudskog vijeća, na bolovanju i nije poznato da li će se vratiti sutra na posao. Ukoliko se ne vrati na posao, postoji opcija da se imenuje zamjena za njega, a drugi ishod je otkazivanje ročišta.

Preostali članovi Sudskog vijeća su Amela Huskić i Hilmo Vučinić.

Pravni stručnjak Milan Blagojević govorio je za N1 o mogućim scenarijima.

– Najprije moram uzeti u obzir jednu aktuelnu stvar od koje će zavisiti i sutrašnji ishod. To je činjenica da je jedan od sudija, članova žalbenog vijeća, kako su prenijeli brojni mediji, nakon što ga je CMS sistem za automatsko određivanje sudija u predmetima odredio da bude član žalbenog vijeća, otišao na bolovanje – kazao je na početku Blagojević.

Naglašava da do sada nije vidio saopćenje suda o tome da li će sjednica zaista biti održana.

– Ja do ovog trenutka nisam vidio bilo kakvo saopćenje Suda BiH da li će sutra zaista biti održana sjednica Žalbenog vijeća, da li se ovaj sudija vratio sa bolovanja, ako nije, da li mu je određena zamjena, neki drugi sudija – dodao je.

Drugi sudija

Upozorava da se sjednica možda i neće održati ukoliko nije određena zamjena.

– Možemo očekivati da sutra i ne bude sjednice u situaciji da se sudija nije vratio sa bolovanja, a da Sud BiH, iako to može da uradi, ipak nije odredio drugog sudiju kao zamjenu. U tom slučaju to bi bili ozbiljni propusti u radu suda koji bi izazvali s pravom jednu ozbiljnu sumnju u krajnje namjere apropo ishoda ovog postupka – istakao je.

U slučaju da sjednica ipak bude održana, Blagojević vidi nekoliko mogućih scenarija.

– Odluka može biti takva da se žalbe odbiju i potvrdi prvostepena presuda. Zatim, žalbe pojedinih strana mogu biti uvažene – recimo, žalba odbrane može biti uvažena pa da bude preinačena osuđujuća presuda i donesena oslobađajuća presuda. Ili da bude uvažena tužilačka žalba pa da bude preinačena presuda u smislu da se poveća kazna zatvora – pojasnio je.

Ističe da bi i presuda Lukiću mogla biti promijenjena u slučaju uvažavanja tužilačke žalbe.

– Može biti uvažena žalba tužilaštva pa da bude preinačena oslobađajuća presuda Milošu Lukiću i da i on onda bude osuđen. Ukoliko dođe do toga, to bi bila situacija iz Zakona o krivičnom postupku BiH koja daje pravo Lukiću da na osuđujuću presudu izjavi žalbu trećestepenom vijeću Suda BiH – dodaje.

Ne isključuje ni mogućnost vraćanja predmeta na ponovno suđenje.

– Moguća je situacija da žalbeno vijeće uvaži izjavljene žalbe, ukine prvostepenu presudu i odredi suđenje koje se u tom slučaju održava pred tim žalbenim vijećem – naveo je Blagojević.

Pooštrena kazna

Ako presuda Dodiku bude potvrđena, a kazna i pooštrena, slijed, kako je rekao, konkretne pravne posljedice.

– U slučaju da bude potvrđena osuđujuća prvostepena presuda ili da bude izrečena strožija kazna, time je predmet pravosnažno završen. Nastupaju zakonom propisane posljedice, a to je da prestaje funkcija predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku i Centralna izborna komisija ima dužnost da raspiše vanredne izbore za predsjednika RS-a – konstatovao je Blagojević.

Dodaje da bi Dodik bio onemogućen u obavljanju javne funkcije.

– U tom slučaju ima i ona posljedica da on po mjeri sigurnosti ne može obavljati u periodu šest narednih godina funkciju takvog javnog karaktera – dodao je.

Na kraju je poručio da je u ovom slučaju sve moguće.

– S obzirom na opću galimu u kojoj živimo, ne isključujem bilo kakvu mogućnost, tako da je zaista nezahvalno reći kakva bi mogla biti odluka ako sutra bude sjednice Žalbenog vijeća. Sve su karte na stolu i sve su mogućnosti, prema mom mišljenju, otvorene – poručio je Blagojević.

