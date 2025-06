Toplotni talas u najavi? Do kraja sedmice sunčano i do 36°C – evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac i Srebrenica 12; Bugojno, Doboj, Drvar, Livno, Sanski Most i Sarajevo 15; Banja Luka, Jajce, Prijedor, Tuzla i Zvornik 16; Bijeljina i Ivan Sedlo 18; Gradačac i Trebinje 20; Mostar 22°C.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C.

U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA: Slično kao u proteklom periodu, uz relativno povoljne biometeorološke prilike većim dijelom dana. Nakon svježijih jutarnjih sati, sa porastom temperatura zraka i nešto izraženijim osjetom sparine poslije podne, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Također, usljed visokih vrijednosti UV indeksa poželjno je izbjegavati duže boravke na suncu.

Objavljena prognoza do nedjelje:

U četvrtak 12.6.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31°C, na jugu zemlje do 35°C.

U petak 13.6.2025. u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31°C, na jugu zemlje do 36°C.

U subotu 14.6.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30°C, na jugu zemlje do 34°C.

U nedjelju 15.6.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C, prenosi Radiosarajevo.

