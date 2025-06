Petak, 13. juni, bit će ‘crni dan’ za mnoge ugostitelje u FBiH: Kazne i do 5.000 KM!

Primjena kaznenih odredbi Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je 28. maja 2024. godine i to za sve odredbe koje ne zahtijevaju dodatne podzakonske akte.

No za one koje su povezane s pravilnicima, kazne će se početi primjenjivati od ove sedmice, tačnije od petka, 13. juna 2025. godine, što je godinu dana nakon stupanja na snagu tih akata, navedeno je na službenoj stranici Vlade FBiH.

Novčane kazne

Novčane kazne za nepoštivanje zakona su visoke i za pravne osobe kreću se od 2.000 do 5.000 KM, piše Faktor.

I odgovorna osoba u pravnoj osobi može biti kažnjena od 300 do 1.000 KM (npr. osoba koju je vlasnik ugostiteljskog objekta imenovao za odgovornu osobu za praćenje zabrane pušenja; također to može biti osoba zadužena za poslovanje ugostiteljskog objekta).

Kaznu, u visini od 500 do 2.500 maraka, platit će i vlasnik / korisnik prostora koji ne osigura provođenje zabrane (ne postavi znakove, ne ukloni pepeljare).

Nadzor nad primjenom Zakona vrše sanitarni i zdravstveni inspektori iz kantonalnih uprava za inspekcijske poslove.

S obzirom na to da primjena kaznenih odredbi počinje za nekoliko dana, pitali smo predstavnike ugostitelja u Kantonu Sarajevo, da li su spremni za provođenje Zakona?

Amar Trbović, potpredsjednik Udruženja ugostitelja KS, kaže da u ovom trenutku više od 80 posto ugostitelja nije spremno, ali da je olakšavajuća okolnost to što primjena zakona počinje u ljetnim mjesecima.

– Olakšavajuća okolnost je što je ljetni period i što većina gostiju boravi vani u baštama. Problem će biti kad dođe oktobar – ističe Trbović.

Prema njegovim riječima, najveći problem su (pre)skupe ventilacije koje sa valjanim certifikatima mogu ugraditi jedna ili dvije firme na području FBiH.

– Mogu ugostitelji naći i druge firme koje su im do sada ugrađivale klima-uređaje, sve je isto, samo one ne mogu izdati valjani certifikat. Ove druge su zauzete jer ih je malo, tako da svi kasnimo sa ispunjavanjem uvjeta.

Otprilike 90 posto ugostitelja čeka da odradi ljetnu sezonu, skupi nešto novaca, pa da se onda pripremi za provođenje zakona – ko može da razdvoji prostore za pušače i nepušače, a oni koji imaju površinu ispod 50 metara kvadratnih da se opredijele – hoće li u cijelosti biti pušački prostori ili neće – pojašnjava Trbović.

Iz Udruženja ugostitelja ističu da će problema biti jer naš narod teže mijenja navike.

– Puno je gostiju koji kažu”: “Ja ću po starom, platit ću kaznu, ali ću nastaviti pušiti” – navodi Trbović.

Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera u BiH, podsjetio je da je sramota što Zakon nije zaživio onako kako je to Evropska unija preporučila, a to znači na cijelom području države, a ne samo u jednom entitetu.

– Političari se nisu mogli dogovoriti ni oko zdravlja svojih građana. Donijeli su zakon u Federaciji koji je teško provodiv, a u entitetu RS i Brčko distriktu ga nema. I ovo nažalost nije jedini primjer. Svi zakoni koji se u BiH donesu jedino se u Sarajevu primjenjuju i ono plaća cehove. Šta smo dakle dobili, pa dobili smo to da će mnogi iz Sarajeva ići na kafu u Istočno Sarajevo, jer tamo zabrane pušenja nema – navodi Hadžić.

Velikim ugostiteljskim objektima, poput hotela, nije problem odvojiti jednu prostoriju za pušače. Problem su mali ugostiteljski objekti, koji će, kako kaže Hadžić, stradati.

– Stradat će kafići i bosanske kafane do 20-ak kvadrata, jer investicija kojom biste po Zakonu zadovoljili uvjete u prostorijama za pušače, za njih je preskupa. Navest ću primjer Baščaršije, gdje ima više bosanskih kafana. Zar se one nisu mogle izuzeti jer je generacijama ćejf naših ljudi da u tim prostorima odvoje pola sata za kafu uz koju zapale cigaru ili smotaju duhan. Ne možete to preko noći izbrisati i da te tradicije, običaja našeg naroda više nema – naglašava Hadžić.

Gdje za zabranjeno pušenje

Po novom zakonu, pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada, u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe; osim ako se ne radi o posebno uređenim prostorima za pušenje, koji moraju biti odvojeni od nepušačkih zona, imati zaseban ventilacijski sistem, a u njima nije dozvoljeno posluživanje ni konzumiranje hrane, dok je konzumiranje pića dopušteno.

Vlasnici se mogu opredijeliti da li će njihov ugostiteljski objekat u cijelosti biti “pušački” ili “nepušački” na način da se objekti do 50 metara kvadratnih, u kojima se isključivo poslužuju pića, mogu u cijelosti odrediti kao pušački prostori, uz ispunjavanje tehničkih uvjeta i jasno označavanje prostora.

U svakom objektu koji želi omogućiti pušenje, vlasnici su dužni donijeti i istaknuti Odluku o dozvoli pušenja i Odluku o zabrani pušenja, uz propisane oznake, uključujući upozorenja o štetnosti pušenja i zabranu ulaska maloljetnicima.

Zakonom su predviđene i posebne iznimke za ustanove poput službi za zaštitu mentalnog zdravlja, domova za starije i zatvore, palijativne njege, u kojima se može dopustiti pušenje u posebnim prostorijama ako su uvjeti za to zadovoljeni.

Što se tiče aerodroma, odluku o dozvoli pušenja donosi direktor, a prostor za pušenje mora biti veličine između 10 i 50 metara kvadratnih i ne smije zauzimati više od 20 posto ukupne površine.

