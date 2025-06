Veći dio Sarajeva sutra bez struje: Elektroprivreda BiH najavila isključenja

Elektroprivreda BiH, kroz svoju podružnicu ‘Elektrodistribucija Sarajevo’, obavijestila je građane o planiranim isključenjima struje za 11. juni. Razlog ovih isključenja su nužni radovi na održavanju energetskih postrojenja. Prema rasporedu, bez električne energije bit će brojna naselja, a isključenja su predviđena u različitim vremenskim terminima.

U periodu od 08:30 do 09:30, bez struje će biti područje napajano iz transformatorske stanice Velika Hala Nova (3109). Zatim, od 09:00 do 10:00, bez struje će biti naselja koja koriste TS Baruthana (1048) i TS Hladivode 1 (0867).

Dalje, od 09:00 do 13:00, struja neće biti dostupna u naselju koje se napaja preko TS Zmajeva 7 (0056), dok će se u periodu od 09:00 do 14:00 isključenje struje odnositi na područje TS Vatrogasni Dom Stup (1454).

Za period od 09:00 do 15:00 predviđena su isključenja u nekoliko naselja, uključujući Berkuša (1673), Alipašino Polje 22 (0611), Reljevo Dvor 5 (3576), Buhotina 2 (3155), Buhotina (0496), Vela (0898), Bojnik 3 (3111), Donja Luka (1844), kao i u TS Igman (H2).

Između 10:00 i 11:00, bez struje će biti područja koja koriste TS Hladivode 2 (1659), Brusulje (1138), i Hrasnica Soliter (0825). Kasnije, između 10:30 i 13:30, isključenje se odnosi na TS Filozofski Fakultet (0214), dok će od 10:00 do 16:00 struja biti isključena u naselju Kušeši (G032).

Također, od 11:00 do 12:00 bez struje će biti područje TS Faletići 2 (1213) i Faletići 1 (0043). U poslijepodnevnim satima, od 12:30 do 13:30, isključenja se odnose na TS Jošanica 5 (0846), a od 12:00 do 13:00 bez struje će biti naselja napajana iz TS Mošćanica (0193) i Barice 2 (3122).

Za kraj dana, od 12:00 do 15:30, predviđeno je isključenje u naselju Hrasnica Mejdani (0970), a od 13:00 do 14:30 bez struje će biti područja napajana iz TS Donje Biosko (1367) i Barice (0042).

