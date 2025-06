Stiže kratko osvježenje od vrućeg talasa: Pročitajte kakvo nas vrijeme očekuje do srijede

Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano.

Temperature zraka u 08 sati: Sokolac 14 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Drvar i Srebrenica 17, Bugojno, Gradačac, Livno, Sarajevo i Tuzla 18, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Prijedor, Sanski Most i Zvornik 19, Doboj 20, Trebinje 22, Mostar 25 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 8 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Rijetko može pasti malo kiše. Sunčanije u drugom dijelu dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Umjerene oblačnosti će biti prije podne na sjeveru Hercegovine.

Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje od 30 do 34 stupnja.

FHMZ je objavio i biometeorološku prognozu, a upozoravaju građane da očekuju visoke temperature zraka.

Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka.

Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stupnjeva.

U utorak 10.6.2025. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 34°C.

U srijedu 11.6.2025. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 35°C, prenosi Radiosarajevo.

