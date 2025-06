Vreli kraj sedmice u BiH: Temperature se penju do 36 stepeni!

U Bosni i Hercegovini jutros je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 13, Sokolac 14, Drvar i Livno 15, Bugojno i Prijedor 16, Jajce i Srebrenica 17, Sanski Most i Trebinje 18, Banja Luka i Sarajevo 19, Ivan Sedlo i Mostar 20, Doboj 21, Bihać i Tuzla 22, Bijeljina 23 i Gradačac 25 stepeni.

Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 946 milibara, za 4 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena.

U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temeratura oko 32 stepena, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

PROGNOZA VREMENA ZA 6.06.2025 (Petak)., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne na istoku i sjeveroistoku Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 21, na jugu i sjeveru do 23, a dnevna od 28 do 34 stepena.

PROGNOZA VREMENA ZA 7.06.2025 (Subota)., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 8.06.2025 (Nedjelja)., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 21, na jugu i sjeveru do 23, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

