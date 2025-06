BH Meteo objavio prognozu do sljedeće sedmice: “Zapuhat će sjeverac i donijeti blago zahlađenje”

Istakli su kako u noći na ponedeljak (09.06.) prolazno jak sjeverac uz osjetan pad temperatura. Lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom pa i nevrijemem ali padavine dosta lokalno, pa bi mnoga mjesta prošla samo uz suho zahlađenje.

U ponedeljak za oko 10-15°C prijatnije temperature uz maksimalce 20-25°C taj dan. Puhao bi sjeverac uz pretežno sunčano vrijeme.

Početkom iduće sedmice generalno sunčano i toplo, ali uz ugodnije i primjerenije temperature ovoj fazi juna. Noći svježije u odnosu na ovo sada, ljepše za naspavati se.

“Ukratko, opšta slika vremena do daljnjeg sunčana i topla, do nedjelje žega, a od ponedeljka nešto umjerenije temperature. Osim lokalne i rijeđe pojave pljuskova, neke značajnije kiše na području čitave zemlje i dalje nema. Tako da se sušni obrazac vremena uz obilje sunca nastavlja barem do oko sredine mjeseca. Na karti odstupanje temperatura od prosjeka u ponedeljak što ukazuje na osvježenje taj dan. Zahlađenje će se najmanje osjetiti na jugu Hercegovine uz gotovo neprimjetan pad temperatura, ali bi zapuhala fenska bura taj dan”, navodi BH Meteo, prenosi Radiosarajevo.

