Konaković: Amidžić blage veze nema kakvim je papirom mahao

Konaković je na početku konferencije izvijestio o aktivnostima Ministarstva vanjskih poslova BiH od aprila do danas.

“Upoznali smo naše kolege o dešavanjima u BiH, imali smo odmah reakcije u vidu uvođenja sankcija Miloradu Dodiku. Imali smo niz bilateralnih sastanaka, poslije toga smo bili u Luksemburgu na sjednici Vijeća Evrope”.

“Ono što stvarno je najljepši dio jeste organizacija Međunarodne konferencije u Mostaru povodom godišnjice stavljanja Starog mosta na listu UNESCO-a. Ovo je drugi put da na visokom nivou organizujemo multilateralne skupove koji su zaista dobro organizovani”, dodao je Konaković.

Dodaje da je postalo normalno da u posjetu BiH dolaze diplomate visokog ranga, što prije nije bio slučaj.

“Dan poslije je bio Sarajevski business forum. Dobili smo jednu veliku delegaciju iz Saudijska Arabeije i Emirata. Išli smo u Ameriku na godišnjicu Dejtona.

Postalo nam je normalno da nam dolaze diplomate visokog ranga, maloprije smo imali sastanak sa ministrom iz Španije”.

“Činjenica da su Majke Srebrenice dobile prestižnu nagradu za mene znači puno i odraz je poštovanja. Jedan za nas važan multilateralni događaj”, kazao je Konaković.

Sastanak u OHR-u

Kada je riječ o jučerašnjem sastanku u OHR-u, Konaković je kazao da je zadovoljan ali ne očekuje neke historijske odluke.

“Jučer je bio vrlo dobar sastanak u OHR-u, ne očekujem neke historijske odluke danas od PIC-a. Jučer su članice PIC-a imale iz prve ruke na jednom dinamičnom sastanku čuti kako to politički predstavnici vide”.

Konaković je kazao da su Dodik i SNSD skoro pa jednoglasno proglašeni krivcem za stanje u BiH, prenosi N1.

“Milorad Dodik i SNSD su skoro pa jednoglasno proglašeni krivcem za stanje u BiH zbog ličnog i ruskog interesa. Trojka ostaje pri stavu da je imenovanje ministra sigurnosti ključno za funkcionisanje Vijeća ministara. I dalje ne pristajemo na činjenicu da neko govori o blokadi Doma naroda kao legalnoj pojavi. To nije politički alat koji bismo trebali konzumirati.

Pozicija visokog predstavnika nakon sastanka je bolja i imat će više podrške ukoliko odluči koristiti bonska ovlaštenja. Zadovoljan sam sastankom, ali ne očekujem neke historijske rezultate”.

Jedno od novinarskih pitanja bilo je o navodima da je jučer pred kraj sastanka izbio verbalni sukob sa Draganom Čovićem o čemu je govorio Nebojša Vukanović.

“Ja Vukanovića sve više cijenim, njegovu iskrenost i emociju iako možda joj nekad nije mjesto ni vrijeme. Čović i ja smo razmijenili informacije što meni nije spektakularno. Jučer sam morao reći nekoliko stvari i kao Bošnjak. Čović stalno govori o problemima hrvatskog naroda, sada sam ja skrenuo pažnju na probleme Bošnjaka, najbrojnijeg naroda. Dosta je govora o frustraciji samo jedne strane, što ja razumijem. Malo smo razmijenili neke stavove u drugačijem tonu”, kazao je Konaković.

Još su postavljena pitanja o tome zašto je prešutio komentar hrvatskog ministra Grlić Radmana o “dvije škole pod jednim krovom”, te dokumentu kojeg je pokazao ministar Srđan Amidžić.

“Laž je da sam prešutio, taj panel je dostupan i dalje online i možete vidjeti. Rekao sam da je to odvratno. Taj koncept je katastrofa, to sam rekao i na panelu. To je samo još jedna laž iz iste kuhinje”, kazao je i nastavio:

“Amidžić blage veze nema kakvim je papirom mahao. Ne postoji ugovor između MVP i bilo koga u Americi, ja to znam. Bilo mi je indikativno da ono što sam rekao Košarcu na sjednici piše u nalogu Kajganića u kojem on traži da se otvori istraga. To je mogao čuti samo od Košarca. Kad čuje Kajganić od Košarca i napiše tu vrstu prijave, bvi razvijte teze šta se ovdje dešava dok se suši istraga protiv Dodika, Stevandića i Viškovića. Nikad neću prestati govoriti o problemima u Tužilaštvu. Amidžić svaki dan od građana RS zajedno sa Dodikom uzme 9.000 dolara i takvih stvari na leđima ima mnogo. Bolje mu je da se bavi time nego izmišlja i maše nepostojećim papirom”.

