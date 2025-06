U BiH danas i narednih dana sunčano i toplo, temperature će biti više od 30 stepeni

Danas će na području BiH puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 29 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak 3. juna 2025. – sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 27 do 33 stepeni.

U srijedu 4. juna 2025. – sunčano uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu i sjeveru do 21, a dnevna od 28 do 34 stepeni.

U četvrtak 5. juna 2025. – sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu i sjeveru do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni, prenosi Klix.

Facebook komentari