Subota donosi skoro ljetne temperature

Tokom dana su mogući rijetki i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveni i sjeverozapadni, saopćili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28 °C.

U srijedu 28.05.2025., u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prema kraju dana i tokom noći porast naoblake sa sjeverozapada, praćen kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 °C,pišu Vijesti

U četvrtak 29.05.2025., umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 °C.

U petak 30.05.2025., na jugu pretežno sunčano, a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na istoku Bosne su mogći lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 °C.

U subotu 31.05.2025., u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C.

