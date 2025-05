Konaković: Američka politika prema BiH se ne mijenja, Dodik će dobiti finansijski udar kakav nije zamišljao

Konaković je kazao da je jako dobro da se održao događaj na marginama Parlamentarne skupštine NATO-a i da ga je organizovao Mike Turner koji je historijski prijatelj Bosne i Hercegovine.

“Dobro je da smo došli u Dejton, dobro je da su tu bili članovi Parlamentarne skupštine NATO-a, ljudi iz svih država, vrlo važni donosioci odluka. Mislim da je dobro da smo dobili uvjeravanja što se tiče američke administracije da oni neće mijenjati kurs što se tiče Bosne i Hercegovine. Pitanje je koliko će Bosna i Hercegovina biti u fokusu, što može biti diskutabilno jer se bave drugim temama i geografijama. Neupitno je iz svih razgovora koje smo imali, čuli smo čvrsta uvjeravanja da integritet, suverenitet i ustavni poredak ne mogu biti predmet nikakvih razgovora ni rasprava”, kazao je Konaković, prenosi Klix.

Naveo je da je potpuno svima jasno šta se u Bosni i Hercegovini trenutno dešava i da je u nedjelju održao sastanak s Markom Rutteom, te da NATO čvrsto stoji na pozicijama i jasno je svima šta se u BiH događa bez obzira što je Željka Cvijanović pokušala u nekoliko navrata da skrene pažnju i optuži Christiana Schmidta i međunarodni faktor za nestabilnost, ali da takve priče više nigdje ne prolaze.

“Ono što je činjenica, Evropljane zanima mnogo više nego što je ranije bio slučaj. Taj neki novi geopolitički pristup predsjednika Trumpa i američke administracije u kojem on provocira velike sile da se bave svojom geografijom, pa tako od Evrope se očekuje da bude aktivnija u rješavanju jugoistočne Evrope, Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine, što vidimo da se već dešava”, kazao je Konaković.

Kazao je da je imao veliki broj sastanaka, da se sastao s predstavnicima vlada Francuske, Italije i Karen Pierce iz Velike Britanije, četvero kongresmena, Mickoskim iz Sjeverne Makedonije, Begajem iz Albanije.

“Mi smo s predstavnicima francuske i italijanske vlade razgovarali o tome, Karen Pierce odlično razumije tu situaciju. To se događa. Dodik zna da više nikome nije sagovornik, da se ide ka tome da će još neke zemlje uvoditi sankcije. Moram reći ne samo njemu. Non-paper njemačko-francuski govori o planu da se obruč dodatno steže oko Dodika i svih onih koja ga prate, pa i institucija koje on predstavlja. Ispostavlja se tačnim ono što sam ranije najavljivao da će on nanijeti štetu ne samo sebi i svojim najbližim saradnicima nego i svim ljudima u Republici Srpskoj jer će ekonomski i finansijski imati udar kakav nije zamišljao”, kazao je Konaković.

Što se tiče njemačko-francuskog non-papera rekao je da ga je napisala njemačka administracija i nakon toga je usklađen s francuskom administracijom i poslan je svim zemljama članicama EU i širem krugu ljudi koje zanima ovaj prostor.

“Ono što se dešava je da Dodik pokušava zbunjivati ljude tamo gdje pozivaju na dijalog donosioca odluka u BiH. Oni pozivaju racionalne normalne ljude koje razumiju stanje, a ne one koji napadaju ustavni poredak i ruše sistem, protjeruju njemačku ministricu iz Banja Luke, prijete dugim cijevima pripadnicima SIPA-e. On ne shvata, on treba da čita cijeli dokument u kojem se prvo naglašava poštivanje ustavnog poretka, a onda se oni koji poštuju ustavni poredak pozivaju na dijalog. To je sigurno zvaničan dokument, on je važeći i posljedica rada diplomata ove dvije zemlje i one se može slobodno komentarisati. O njemu se značajno raspravlja u Evropi, zapravo neke smjernice kako mislim da će zemlje članice u skoroj budućnost poduzimati mjere”, ističe Konaković.

Kaže da se zbog ovoga i Srbija nalazi u nimalo laganoj poziciji i da se od Srbije očekuje da obuzda Dodika, ali da je pitanje koliko je to moguće jer je Dodik prešao Rubikon.

“Dodik pokušava slagati ljude koji mu još uvijek vjeruju jer su svi u šoku, oni koji prate Dodika, da je njegova međunarodna pozicija nestala. Dodik u međunarodnim krugovima ne postoji. On je prvi put od EU označen kao neko s kim ne pregovara. Dakle Amerikanci kažu dogovorite se. Mi hoćemo da se dogovorimo i zato smo sjeli s opozicijom iz RS-a i razgovarali o budućnosti Bosne i Hercegovine jer hoćemo da se dogovorimo. Nije intencija da se uništavaju dijelovi BiH, nego da se razvijaju i da ostanu”, poručuje Konaković.

Navodi da Željka Cvijanović ulaže mnoge energije i da pokušava nadomjestiti to što Dodik ne može da se kreće, ali da su stvari koje ona iznosi neistinite.

“Ona je jučer pokušala, u ambijentu koji dobro poznaje situaciju, vrlo pogrdno da se izjašnjava o Christianu Schmidtu, koji u međunarodnim krugovima uživa puno veći autoritet nego ona sama. Naravno da se to njima vraća u krilo i da ne mogu tim pogrešnim tumačenjem dokumenata zbuniti međunarodne krugove”, kazao Konaković.

Sa druge strane, Konaković je pohvalio govor Denisa Bećirovića i naveo da je odlično secirao “laži i neistine Željke Cvijanović i sve i jednu demontirao”.

“Prekinut je tri puta aplauzom jer je odlično objasnio ulogu Rusije u onome što se u BiH trenutno dešava”, poručio je Konaković.

Rekao je da je zamjenik državnog sekretara SAD-a Christopher Landau govorio o trenutnom razmišljanju američke administracije i da favorizuje dogovor, te da je i on za dogovor, ali ne sa ljudima poput Dodika koji je sad trenutno “terorista”.

Konaković je naveo da je imao odličan razgovor s delegacijom ministarstva vanjskih poslova Hrvatske i da je argumentovano razumijevanje za situaciju izbornog zakonodavstva i da je ponovljeno da je broj jedan prioritet implementacija presuda međunarodnih sudova, a da se u okviru ustavnih reformi mogu otvarati i druge teme.

“Ja sam ponovio da bez obzira na sve kompleksnosti izbornog zakonodavstva, oni koji trenutno stoje uz Dodika ne mogu očekivati ništa dobro. Mislim prije svega na HDZ i računam da će toga postati svjestan. Sinoć sam kratko sreo premijera Plenkovića, razgovarao sam kratko nekoliko minuta i zaključak je da se moramo vratiti korak nazad. Sjesti ponovo za sto sa HDZ-om i razgovarati o onom što je za BiH realno jer se ne smije propustiti prilika da uhvatimo ovaj evropski voz, usvojimo dva zakona i ne izaberemo glavnog pregovarača. Nemoguće je da biramo glavnog pregovarača iz SNSD-a sve dok predsjednik SNSD-a radi ovo što radi, tako da je sada logično da se vratimo korak nazad i finaliziramo dobar dio posla koji smo do sada uradili”, kazao je Konaković.

