Muriz Memić za “Avaz” o prodaji kuće: Svjedok koji bi upro prstom u počinioce traži 200.000 KM

Svjedok u slučaju ubistva Dženana Memića spreman je otkriti ključne detalje vezane za istragu koja, uz brojne prepreke i opstrukcije, traje već duže od devet godina. Ovo je „Avazu“ potvrdio Dženanov otac Muriz Memić, koji kaže da se radi o očevicu koji je pristao da svjedoči za nagradu u iznosu od 200.000 KM.

Saslušan svjedok

– Sve je bilo dogovoreno. Po zakonu, Tužilaštvo ne može dati taj novac. Mislio sam ja dati, oni kažu nećeš ti, ta sredstva imaju u OSA-i, sadašnji direktor je to pristao, tako su nam sve to postupajući tužioci prenijeli. Dvaput je saslušan taj svjedok, ostalo je još da se realizuje. Čovjek kaže da hoće da to kaže i na sudu, i pred kamerama. A onda je komunikacija prestala, oni, tužioci mi poručili da ga više ne kontaktiram. Odem na vrata, nađem ga, pošto se on meni javio svakako, i kaže mi da su ga prestali zvati, da su odustali – kazao nam je Memić.

To je ponovo izazvalo sumnju kod oca, koji se već godinama, na sve načine, bori da istina o ubistvu rahmetli Dženana bude otkrivena, a počinitelj kažnjen. Vjeruje da je svjedok pouzdan, jer svoj iskaz o događaju iz februara 2016. godine nikad ne mijenja.

– Njegovo svjedočenje bi sigurno pomoglo, jer on bi upro prstom u počinioce. Eto rješenja. U pitanju je očevidac iz Aleje, čiji identitet neću otkriti, jer ja ću gledati da to završim. Ja sam spreman da prodam kuću, jer vidim da nema drugog načina pošto Tužilaštvo neće. Bio sam u petak kod direktora FUP-a. Radite li išta? Ne radimo, kaže, jer tužilac ne daje naredbe – dodaje Memić.

Nisam neozbiljan

Javljanje svjedoka bio je povod zbog kojeg Memić prodaje kuću. Njegova najava u prvom momentu izazvala je zabrinutost u javnosti, koja se plašila njegovog sljedećeg koraka i mogućeg uzimanja pravde u svoje ruke.

– Jednom sam rekao, zakleo se i nemam potrebe ponavljati. Meni je Arijana briga, hoću da je kuća ne podsjeća na nas, a ja šta ću uraditi… na ovome nećemo završiti. Nisam neozbiljan da kažem da ću uraditi, pa ne uradim, ali da vidimo još jednom mogu li se natjerati da rade. I to na molbu mnogih prijatelja. Ja im halaliti ne mogu – kaže Memić.

„Soreki ću ponijeti slike Dalide i Alene na njenoj svadbi“

Dana 11. juna će se sastati s ambasadorom EU u BiH Luiđijem Sorekom (Luigi Soreca).

– Obavijestit ću Evropsku komisiju, formirali su jednom tim, radili stanje u pravosuđu, pa neka rade opet. Reći ću mu da Tužilaštvo BIH namjerno opstruiše, da su namjerno obustavili istragu. Imam mu šta reći. Ja sam i prije dva i po sata saslušavan pred gospodinom Pribeom, sve su shvatili, uradili izvještaj i rekli da su testni slučajevi Dženan Memić i David Dragičević, a vidimo i sami da se ništa nije promijenilo. Ponijet ću slike Dalide Burzić i Alene Kurspahić na njenoj svadbi. Ja prijavio Burzić disciplinskoj tužiteljici Kurspahić, a one kolegice. I normalno je da će biti obustavljena istraga – ističe Memić, prenosi Avaz

