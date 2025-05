Zovko: Priprema se odgovor EU na krizu u BiH, ova zemlja mora biti federalizirana i decentralizirana

“Obilaze čitavu Bosnu i Hercegovinu i pripremaju, koliko vidim, i odgovor Evropske unije na ovu aktuelnu krizu. Martu Kos sam upozorila da izravno i kao povjerenica treba otići i razgovarati sa svima onima koji su uključeni u krizu kako bi omogućila dijalog i izlazak iz ove aktuelne krize”, kazala je Zovko podsjetivši da je i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa bio u posjeti Bosni i Hercegovini.

Zovko dodaje i da je Costa “bio izuzetno zadovoljan s pojašnjenima i upoznavanjem o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH” od predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto.

Govorila je i o izjavama bivšeg američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya te je rekla kako je on “prošlost”.

“Ja idem u Dejton kao predstavnica Evropskog parlamenta i bit ću u službenom programu samog skupa (povodom 30 godina potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma). On će biti u nekim forumima koji su organizacijski potpomognuti od strane dijaspore. Politika koju on zagovarao u BiH je politika Bidenove administracije. Mi vidimo da je u SAD-u došla nova administracija koja je protiv centralizma Washingtona bila, i protiv intervencija u drugim zemljama koje je često znala raditi Bidenova administracija, uključujući gospodina Murphyja. To je jedan pristup potpuno suprotan onome što gospodin Trump i njegova administracija želi. Mi želimo poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali prije svega evropsku Bosnu i Hercegovinu s evropskim principima koje prepoznaju Evropski parlament, a to je federalizam koji će svim zajednicama i svim građanima ponuditi pravi način suživota i da se svi ostvare na onaj način na koji i trebaju”, rekla je Zovko za TVHB, prenosi Klix.

Dodaje da BiH “mora biti decentralizirana i federalizirana gdje će svaka općina, svaki grad, i svaki čovjek, i svaka zajednica imati interesa da tu zemlju učini što prosperitetnijom i bogatijom”.

