Jagode više nisu najskuplje u BiH: Novo voće preuzelo vrh cjenovne liste na pijacama

Među voćem, najpovoljnije su jabuke koje se prodaju po cijeni od 2 do 3 KM po kilogramu. Banane su nešto skuplje – od 3 do 4 KM. Kivi se nudi za 4,5 do 5 KM, dok su narandže i mandarine dostupne u rasponu od 3,5 do 5 KM, odnosno 3 do 4 KM.

Proljetni hit – jagode – drže visoku cijenu od 9 do 10 KM po kilogramu, a bijelo grožđe je najskuplje, s cijenom između 12 i 15 KM. Crno grožđe je nešto povoljnije i košta 6 do 7 KM. Kruške su 3,5 do 4 KM, a limun 4 do 5 KM, prenosi Radiosarajevo.

Cijene suhog voća također su visoke – suhe šljive su od 9 do 11 KM, očišćeni orasi 19 KM, lješnik 23 KM, a badem čak 25 KM po kilogramu.

Kad je riječ o povrću, krompir se kreće od 1,5 do 3 KM, dok su kupus i crveni luk u rasponu od 2,5 do 3 KM. Mladi luk i pasulj drže cijenu od 7 do 10 KM. Mrkva se prodaje za 2,5 KM, a tikvice za 4,5 KM.

Karfiol je 6 KM, dok su blitva i paprika između 5 i 6 KM. Paradajz i krastavci, sve traženiji kako temperature rastu, prodaju se za 4,5 do 5 KM, odnosno 3 do 4 KM. Zelena salata košta između 4 i 5 KM.

Među skupljim začinima su celer i peršun koji koštaju po 10 KM, dok je bijeli luk, kao i uvijek, među najskupljim proizvodima – od 12 do 15 KM po kilogramu.

