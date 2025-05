Islamofobno divljanje Dodika: “BiH ne postoji. Ne možete da prodate muslimansku istinu”

Predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS i bjegunac od bh. pravosuđa Milorad Dodik ne prestaje sa skandaloznim istupima u kojima vrijeđa državu Bosnu i Hercegovinu, njene institucije i građane.

“Neki koji su smislili da BiH treba da naprave kao unitarnu zemlju, moraju znati da treba da ovladaju državnim elementima, vojskom, policijom, finasijama, zdravstvom, obrazovanjem. Već je formirana neka kvazi vojska, Oružane snage BiH, koje su eto, takve kakve su. Imate nametnutu priču o finansiranju BiH. Najveća greška je kad se formiralo Tužilaštvo i Sud BiH i SIPA, bilo im je potrebno da još razgrade policiju RS, ali to nisu uradili. I dalje žele da podrede svoje interese policiji RS. U BiH sve može da bude nakaradno”, kaže Dodik.

Ponovo je govorio da država BiH ne postoji, te da može nastupati na međunarodnoj sceni samo ako postoji konsenzus.

“BiH samo pod uslovom da ima konsenzus je na međunarodnoj sceni faktor. Zato muslimani (Dodik već duže vrijeme koristi opasni narativ u kojem Bošnjake isključivo naziva muslimanima, što ima opasnu pozadinu, op.a.) najbolje razbijaju BiH, do te mjere, da sve više ljudi ne vjeruje u to što pričaju. Oni govore u svoje ime, ne možete da prodate muslimansku istinu, pod to da je to istina svih. To su pokušali i da urade sa zajedničkim udžbenicima. Stvaranje unitarne BiH je proces dugog trajanja, koji su oni otpočeli potpisivanjem Dejtonskog mirovnnog sporazuma”, dodao je Dodik.

Zatim je Dodik komentarisao ‘muslimane u Sarajevu’, čiji je najveći problem, prema njegovim riječima, to što nikada nisu samostalno pregovarali – “u njihovo ime to su vršile strane ambasade”. Bjegunac je dodao i da je zato on najveći problem ‘muslimanima’, jer smeta u stvaranju unitarne države.

Upozorio je da “problem sa muslimanskim svijetom prijeti i Europi”.

“Islamizacija je u punom jeku a mnogi to u svijetu razumiju”, zaključio je Dodik u skandaloznom istupu.

