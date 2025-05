U srijedu drastičan pad jutarnjih temperatura u BiH, moguć mraz, a na planinama i snijeg

U utorak, 13. maja, u Bosni i Hercegovini preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi mogući su uglavnom u Hercegovini, dok se rijetki kratkotrajni pljuskovi očekuju i u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Jutarnje temperature kretat će se između 3 i 8 stepeni, na jugu do 13, a dnevne između 15 i 20 stepeni, na jugu do 24.

Srijeda, 14. maj, donosi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima moguće je prisustvo magle u kotlinama i duž riječnih tokova. Jutarnje temperature od 2 do 6 stepeni, na jugu do 11, dok će dnevne iznositi između 17 i 23 stepena, na jugu do 25. Upozorava se na pojavu lokalnog mraza u jutarnjim satima, prenosi Klix.

U četvrtak, 15. maja, veći dio dana bit će sunčano uz povećanje oblačnosti prema večeri, kada se sa sjevera očekuje dolazak kiše. Jutarnje temperature kretat će se između 4 i 8 stepeni, na jugu do 11, dok će najviše dnevne iznositi između 19 i 25 stepeni.

U petak, 16. maja, slijedi osjetan pad temperature. Vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutru se očekuje prolazna slaba kiša. U Bosni će puhati umjeren vjetar sjevernog smjera, dok će u Hercegovini duvati umjereno jaka bura. Jutarnje temperature bit će između 4 i 9 stepeni, na jugu do 13, a najviše dnevne između 13 i 18 stepeni, na jugu do 22.

