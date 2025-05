Meteorolozi za danas izdali upozorenje: Objavljena prognoza do ponedjeljka – ima li sunca na vidiku?

Na snazi je i danas žuti meteoalarm, i to za područja Prijedora i Banje luke zbog očekivanih obilnih padavina, a u ostatku zemlje zbog najavljenog grmljavinskog nevremena. Građani se pozivaju na oprez.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Ivan Sedlo i Sokolac 10; Bihać i Livno 11; Gradačac, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Zenica 12; Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Doboj, Sarajevo i Tuzla 13; Zvornik 14; Mostar 15; Trebinje 16°C.

Bioprognoza: Mada će izraženija naoblaka i nestabilne vremenske prilike uzrokovati lošije raspoloženje kod većine ljudi, opšta slika će, uz svježije noći i jutra, te umjerene temperature tokom dana, biti relativno povoljna. Hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali osjećati jače tegobe. Mjestimične pljuskovite padavine povremeno će kvariti ugođaj.

Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U poslijepodnevnim satima u Hercegovini razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21°C, na jugu zemlje do 24°C. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno su mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20°C.

U petak u Bosni će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabiji lokalni pljuskovi se očekuju u zapadnim, centralnim i istočnim dijelovima zemlje, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C.

U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C, na jugu zemlje do 26°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi se očekuju na zapadu, jugozapadu i centralnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C, na jugu zemlje do 26°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari