Stižu nam pljuskovi i grmljavina

Jači pljuskovi u centralnim, sjevernim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje, uglavno, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 23 °C.

U srijedu 07.05.2025., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostatlim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 °C.

U četvrtak 08.05.2025., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jači pljuskovi u centralnim, sjeverni i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 15, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 °C,PIŠU Vijesti

U petak 09.05.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

U subotu 10.05.2025., umjereno do pretežno oblačno. Sunčanije na jugu zemlje. Poslije podne rijetki i slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 °C.

