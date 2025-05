NEKADAŠNJI GRADONAČELNIK MOSTARA UPOZORIO ČOVIĆA I KORDIĆA: “Ovo nije teritorija Hrvatske ni HDZ-a. Sve oko HNK je islamofobično”

Hrvatsko narodno kazalište (HNK) se gradi na vakufskoj zemlji Lakišića haremu. Za ovo vrijedno zemljište u Mostaru se već godinama bore Bošnjaci među kojima se ističu muftija mostarski dr. Salem Dedović ali i nekadašnji gradonačelnik Mostara Safet Oručević.

U emisiji ‘Istraga sedmice’ televizije Hayat Oručević je otkrio dokumente koji govore kako je ova izgradnja HNK nelegalna te kako je čak i OHR ranije reagirao na pokušaj gradnje na toj zemlji.

Ovaj problem je veći od građevine i želim da pojasnim šta se događa u Mostaru. HNK je evidentirana u izvještaju visokog predstavnika kao i ugroženost Bošnjaka. Po dokumentima ne postoji HNK. To grade neke kompanije uz papire koje su nezakonite. Ponašanje gradonačelnika je prešlo svaku granicu. Mi smo dali jedno upozorenje da je to vrh ledenog brijega jer se može nešto ružno desiti. Ako se nešto desi ružno u Mostaru onda se neće to samo tu zaustaviti.

Oručević je kazao kako su zamolili političke predstavnike, pogotovo gradonačelnika Marija Kordića, da se ne ponašaju kako se ponašaju danas. Govori kako su spremni da dođe OHR-ova Komisija nakon koje će, ako ne bude onako za šta se zalažu, kupiti karte i otići u to kazalište.

Da bi išta govorili na ovu temu, mi smo radili sa dvije advokatske kancelarije koje su se bavile dozvolama. Na osnovu te analize smo napravili brošuru ali je imamo i u digitalnoj platformi Mostarskog kruga gdje možete sve ovo provjeriti. U međuzoni je potpisano da to bude mjesto institucija koje će ujediniti Mostar. Postoji još objekata koje se gradi sa nacionalnim prefiksom. Pravio se pritisak na naše ljude, utjeruje se strah i prijeti se. Postoji masa poteza za optužiti i zamolili smo političke predstavnike, pogotovo gradonačelnika, da ne razgovara tako kako je razgovarao. Spremni smo da OHR dođe sa Komisijom u Mostar. Ako bude nešto drugo ići ćemo u to kazalište. Kao što su napravili zvonik na koji ni papa nije htio doći. Iz inata su radili sve da naprave hrvatsku liniju. Obično se to javlja, aveti prošlosti, ti isti ljudi to pokreću. Dodik i Čović rade isto, podižu tenzije da ostvare svoje ciljeve.

Oručević podsjeća kako je i OHR odmah nakon ratnih dešavanja jasno rekao šta se može raditi na tom prostoru. Dodaje kako to zemljište nikada nije bilo u posjedu grada sve dok ga oni nisu uknjižili na to.

Kada sam ja slušao borbu muftije u zahtjevima da se radi interkulturalni centar Mevlana u tim obrazloženjima sam čuo da ponavljaju ’96. I onda sam ušao u arhivu. Prvo sam tražio od predsjednika Gradskog vijeća i vijećnika koji su mi rekli da to nemaju. U tom dokumentu sam našao razloge. Rimskim sporazumom sam branio Mostar i dao ostavku. Košniku su skakali po autu i smanjen je distrikt. Tada počinju silom graditi kazalište. U govoru o ortakluku potpisuje dopredsjenik Općinskog vijeća. Taj isti Puljić je sada koordinator za izgradnju kazališta. To zemljište nije bilo u posjedu grada nikada ali su ga sada tako uknjižili. Imamo pet pisama iz OHR-a iz kojih se kaže da se prestane sa radovima gdje se treba obratiti gradonačelniku i dogradonačelniku za bilo koju izgradnju.

Oručević kaže kako HDZ dobije šta god poželi a da ono što su dobili od Herceg Bosne (HB) su dobili od Sarajeva. Sve ovo oko HNK, smatra Oručević, je islamofobično dodajući da svi stoje iza muftije dr. Salema Dedovića.

Bilo je zatišje jedno 20 godina. Ponovo im OHR i 2002. zatvara to da rade. I 1999. počinjemo da kontrolišemo zonu i nikakve gradnje nije bilo. Tada smo predali zahtjev da se sve institucije stave u postojeće zgrade kako bi se riješila zona. Bičakčić tada odbacuje taj prijedlog. On odbija da se bavi pitanjem smještaja institucija. Sve je to radio zato što je radio zgradu sa Čovićem od Interinvesta. Niko nije imao interesa da se bori za to. Imamo danas haos, bezvlašće. Naš muftija je predao da se na tom prostoru gdje je bio Lakišića harem bude interkulturalni centar. Muftija je potpuno tražio svoju ravnopravnost da oni grade tamo. I prošli muftija je isto radio. Sve je to islamofobično. Visoki predstavnik je istakao kako su Bošnajci ugroženi u Mostaru što će promijeniti stvari. Šta god HDZ hoće da uradi, uradi milom ili silom. Ovo što su dobili od HB su dobili od Sarajeva. Vlada FBiH je dala dva miliona za to kazalište. Svi mi stojimo iza muftije. Ne boje se Bošnjaci nikoga. Mladi ljudi koji nisu izašli u javnost sa tim, treba ih razumjeti. Treba im podrška Sarajeva i političkih stranaka. Nije to teritorija Hrvatske a ni HDZ. Ko ne može da živi sa Hrvatima i Bošnjacima neka se pripremi za rat.

