“Omča se steže” Vukanović: Dodik je uplašen, ne spava, a Čović…

Imam osjećaj da se omča oko Milorada Dodik steže. On je u pokretnom zatvoru i ne spava. Vidite njegov izraz lica – to je uplašen čovjek. Ali svaki njegov dan na vlasti u Republici Srpskoj pravi veliku štetu prije svega Srbima, a onda i ostalima, kazao je Nebojša Vukanović, narodni poslanik u NSRS i lider stranke Lista za pravdu i red.

Naveo je kako je posljednji sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj reakcija na vrlo uspješan sastanak koji je opozicija iz RS održala dan ranije, kao i na njihove odluke i poteze koje povlače.

– Tog čovjeka ne treba spominjati. Svaki njegov dan je predug za sve nas, on samo isijava zlo. I danas je koristio priliku da mi vrijeđa pokojnu majku i porodicu. Prvo je našao ljude koji su me napali, napali mi porodicu, kuću, ugasili videonadzor. Ali kad-tad će ih stići ruka pravde i njega i ostale monstrume i izdajnike koji nas dovode na ivicu sukoba. Osjećam ličnu sramotu što neko takav predstavlja na bilo koji način Srpsku. Nijedan okupator ne bi nanosio takvu štetu i povlačio takve poteze. On i Srbiju uvlači u probleme, misli da će ga vojska Srbije braniti od hapšenja. Vidjeli ste i uvrede Bakira, s njim je sjedio 10 godina, prije mjesec dana govorio je lijepo o njemu, molio ga da prave vlast, sada proziva njegovog pradjeda, čukundjeda ne znam koga. Izgubio je kompas, rekao je Vukanović.

Dodao je kako su najveći krivci za Dodika oni koji su ga ostavili na vlasti 2022. godine – “Zapad i međunarodna zajednica”.

Kazao je i to kako “Dodik radi u interesu Hrvata da bi se otvorilo hrvatsko pitanje i priča o trećem entitetu”.

– Dodik i Čović imaju 10 od 42 poslanika u Predstavničkom domu – svega 25 odsto, a u Domu naroda 6 od 15 i ne može nigdje manjina da drži u šahu većinu. Vidjećemo kako će se ponašati nakon ovog sporazuma koji pošaljemo. Ne trebamo slušati šta govori već poteze koji se povlače. Ne možete govoriti o deblokadi institucija i Evropi, a držati leđa Dodiku. Važna je uloga međunarodne zajednice, smatra Vukanović, prenosi Slobodna Bosna.

Na kraju je odgovorio i na pitanje smatra li da će Dodik biti uhapšen.

– Mnogi ljudi su se u prošlosti ponašali kao odmetnici i bježali od pravde, ali su na kraju bili primorani da odgovaraju. On je mnogo zla napravio svom narodu da je davno trebao biti osuđen na dugogodišnju robiju. Do sada su zahvaljujući korupciji u pravosuđu izbjegavali ruku pravde, do kada ne znam. Ali svaki njegov dan na vlasti u Srpskoj pravi veliku štetu prije svega Srbima, a onda i ostalima. Uputiću mu pismo kao što je on Miloševiću da se povuče i prestane da nas uništava jer je to jedini spas za RS i srpski narod. Pravda će biti osveta, spora je ali dostižna, poručio je Vukanović, piše press.

