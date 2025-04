Moguć novi rast penzija u Federaciji BiH?

Poboljšati životni standard penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine jedan je od ključnih ciljeva, ali i smjernica za rad nadležnih, a ako je vjerovati najavama, već u ovoj godini u FBiH bi moglo biti izrađeno novo zakonsko rješenje o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje bi sistemski obuhvatilo tematiku rasta penzija.

Jasno je kako je aktualni zakon isuviše restriktivan u tom pogledu, no novi bi mogao omogućiti značajniji rast penzija, i to zbog činjenice da bi trebao kao jedan od elemenata u formuli za usklađivanje, odnosno porast penzija, umjesto BDP-a, uzeti rast prosječne plate u Federaciji BiH. Penzioneri su tokom dosadašnjih istupa tražili da rast prosječne plaće predstavlja 70 posto rasta penzije, dok bi 30 posto činio rast potrošačkih cijena, odnosno košarice. Međutim, takvo što zasigurno bi tražilo i znatno veće iznose financijskih sredstava, tako da se razmatra da ovaj postotak ipak bude nešto niži, no i dalje dovoljan da omogući znatno više povećanje penzija.

Izvori Večernjeg lista upućeni u problematiku kažu kako su opcije da rast plaća i rast cijena budu u omjeru 50:50 ili eventualno 60:40, iako je prva opcija realnija. Drugim riječima, rast penzija vršio bi se u visini zbroja 50 posto rasta prosječne plaće i 50 posto porasta potrošačkih cijena.

S obzirom na to da je prosječna plaća rasla više od BDP-a, to bi u konačnici omogućilo znatniji rast penzija. Koliki, u ovom je trenutku teško govoriti. Uostalom, još uvijek nemamo ni nacrt novog zakonskog rješenja o penzijskom i invalidskom osiguranju, no to nas ne sprječava se napravimo neku okvirnu procjenu, i to na temelju izjava koje su do sada davali sami penzioneri. Oni su, podsjećamo, tražili da u izračunu penzija rast prosječne plaće sudjeluje sa 70 posto, odnosno minimum bi bio 60 posto. A takvo što onda bi omogućilo da najniža penzija bude od 800 do 850 KM, dok je trenutačna minimalna penzija u Federaciji gotovo 600 maraka.

Podsjećamo, u skladu s člankom 79. Zakona o MIO, redovno usklađivanje penzija u 2025. godini iznosilo je 4,49 posto, odlučio je Upravni odbor Federalnog zavoda za MIO, a na temelju pokazatelja o rastu BDP-a i indeksa potrošačkih cijena koje je objavio Federalni zavod za statistiku. Prema navedenim podacima, stopa rasta nominalnog bruto domaćeg proizvoda iznosi 7,548 posto, dok je stopa rasta indeksa potrošačkih cijena 1,43 posto. Primjenjujući zakonsku formulu po kojoj 50 posto jednog i drugog parametra u zbroju daje postotak usklađivanja, dolazimo do iznosa od 4,489 posto te zaokruživanjem treće decimale dobijemo konačan iznos redovitog usklađivanja penzija od 4,49 posto, koji će se primjenjivati na osnovicu koju čini iznos penzije iz prosinca 2024. godine.

Usklađivanje penzija primjenjuje se od 1. januara 2025., a usklađuju se sve penzije osim onih ostvarenih u 2025. godini, s iznimkom minimalnih i garantovanih penzija, koje se također usklađuju, dok je visina najviše penzije zakonski ograničena na iznos pet najnižih penzija. Prema navedenom, najniža penzija iznosi 599,28 KM, garantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2996,40 KM. Uvođenje rasta prosječne plaće nije novina s obzirom na to da je upravo ovaj parametar čest u zemljama okruženja. Također, valja podsjetiti i kako se u Federaciji BiH opći bod kojim se množe osobni bodovi kada se ostvaruje penzija usklađuje s porastom prosječne plate. Rast penzija valja promatrati kroz prizmu sistemskih mjera, no tu su i one jednokratne, pa je tako u martu tokom sastanka u Vladi Federacije BiH najavljeno kako penzioneri u ovom entitetu mogu očekivati i interventnu mjeru podrške koja podrazumijeva financijsku podršku penzionerima.

