Vremenska prognoza: Pred nama je sunčan period, 1. maja temperature do 28 stepeni

Lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 °C.

U utorak sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 °C.

U srijedu se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 °C.

U četvrtak (1. maj) bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

Slično vrijeme, sunčano i toplo, se nastavlja do kraja ove sedmice, prenosi Klix.

