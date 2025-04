Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana…

Danas oblačno u većem dijelu zemlje. Djelomično vedro na jugu. Prije podne može padati slaba kiša. Lokalni pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne rijetko u Bosni može pasti malo kiše. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. I dalje nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C,piše Slobodnabosna

U utorak u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 26°C.

