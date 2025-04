Vučić: Mile me nazvao i ispričao šta se desilo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije ništa znao o pokušaju privođenja Milorada Dodika preksinoć u Istočnom Sarajevu.

“Zvao me Mile i počinje da mi objašnjava nešto. Ja mu kažem, Mile, nemam pojma čemu je riječ. Vidim da mi nešto priča, ovi su bili ovdje, oni su bili ondje, ja sam bio ovdje… Ja nemam pojma o čemu mi govori. I onda mi je on ispričao šta se dogodilo”, kazao je Vučić tokom gostovanja na Informer TV.

Vučić dalje navodi da se tek kasnije upoznao i da je pratio ko je kako i na koji način izvještavao.

“Do toga da ne razumijem tu potrebu da negdje nekoga hapsite samo zato što se nije saglasio sa odlukama stvarnog ili ne baš stvarnog ili na zakonu ili ne po zakonu izabranog visokog predstavnika. I da gonite i premijera i da gonite i predsednika skupštine, ne razumijem zašto je to nekome potrebno, ali morate da računate i na to da mnogi u Evropi moraju da pokažu svoju snagu na nekome. Ne mogu da pokažu to na Rusiji, ne mogu da pokažu to na Kini, na kraju krajeva ne mogu ni neki drugi tu snagu na njima da pokažu”, rekao je Vučić.

Vučić je Schmidtovu odluku da zabrani finansiranje iz budžeta Dodikovoj i Stevandićevoj partiji, SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj, nazvao skandaloznom, pišu Vijesti.ba.

