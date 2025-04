Albanija otvara ambasadu u Sarajevu, poznato ko će biti ambasador

Vijeće ministara Republike Albanije donijelo je odluku o otvaranju ambasade u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Troškovi uspostavljanja ove diplomatske misije biće pokriveni iz budžeta Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije.

Kako saznaje tvsensor.com iz pouzdanih diplomatskih izvora, nova ambasadorica Republike Albanije u Bosni i Hercegovini bit će Njena Ekselencija Anita Šakiri (Shaqiri), iskusna diplomatkinja koja trenutno obavlja dužnost savjetnice u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije.

Tokom svoje bogate karijere, Šakiri je obavljala diplomatske dužnosti u Nizozemskoj, Danskoj, Bugarskoj, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Sloveniji, s dokazanim iskustvom u sektoru međunarodnih odnosa. Posjeduje izuzetne vještine u više jezika, međunarodnim odnosima, vanjskim poslovima, politici, sigurnosti, analizi politika, političkim naukama, državnoj upravi, komunikaciji, protokolu, konzularnim poslovima i kulturnoj diplomatiji.

Akademsko obrazovanje stekla je na prestižnim institucijama: University of Groningen i Groningen Institute of Archaeology u Nizozemskoj, kao i na University of Sofia “St. Kliment Ohridski” u Bugarskoj. Govori više stranih jezika, a s obzirom na višegodišnje profesionalno iskustvo u regiji, očekuje se da govori i bosanski jezik, što bi dodatno doprinijelo uspješnoj saradnji s institucijama i građanima Bosne i Hercegovine.

Albanska zajednica u Sarajevu pozdravila je ovu važnu odluku i dolazak ambasadorice Šakiri, izražavajući nadu da će to dodatno unaprijediti prijateljske odnose između dvije zemlje.

Prema dostupnim informacijama, Ministarstvo vanjskih poslova Albanije trenutno je u procesu pronalaska adekvatne lokacije i neophodne infrastrukture za otvaranje ambasade u Sarajevu.

