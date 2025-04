I dalje na snazi narandžasti meteoalarm: Najavljeni i pljuskovi

Danas se očekuje nastavak vjetrovitih uslova s prosječnim brzinama vjetra između 60 i 80, lokalno 90 km/h. Narandžasti meteoalarm je na snazi večeras do 19 sati.

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljhuskovi su registrovani na području Hercegovine, sjeveru i sjeveroistoku Bosne.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove. Jači pljuskovi su izgledni na području Hercegovine, jugozapadu i sjeveroistoku Bosne. Vjetar umjeren i jak južnog i jugoistočnog smjera. Očekuju se i olujni udari juga. U večernjim satima vjetar će oslabiti. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima povremeno može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24°C.

Vrijeme narednih dana

Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16, a dnevna od 14 do 20, na sjeveru Bosne do 24 °C.

U subotu 19.04.2025., sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu i sjeveru do 14, a dnevna od 15 do 21, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 23 °C,piše N1

U nedjelju 20.04.2025., sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 26 °C, najavljuju iz FHMZ BiH.

