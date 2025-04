Amina Bešo se oglasila nakon udaje za Milana Tegeltiju: EVO ŠTA JE OTKRILA

Amina Bešo dala je svoj prvi intervju nakon vjenčanja, u kojem govori o ljubavi, izazovima koje donosi javni život, ali i o svojoj karijeri, planovima te kako balansira profesionalne i privatne uloge koje sada živi između dva grada i dvije različite sredine.

Na pitanje portala Senzacija, kako je počela njena priča s Milanom – i kada ste znali da je to to, odgovara: “Mislim da sam otpočetka znala da je to to. Takve stvari čovjek prosto osjeti i zna da je to to kad se desi bez da nešto posebno analizira, mudruje i mozga. Tako smo i mi znali još prije dvije godine kada smo počeli našu zajedničku priču.”

Šta Vas je najviše privuklo kod njega? A šta on kaže da je njega osvojilo kod Vas?

Bešo: Ono što me privuklo i zadržalo uz Milana, pored svih njegovih ljudskih, intelektualnih i umjetničkih kvaliteta koji su ogromni i jako raznovrsni, je činjenica da je Milan izuzetno dobar i pažljiv čovjek. Milanova dobrota, koju rijetki imaju priliku da znaju jer on ljude ne pušta u svoju ličnu i intimnu sferu tako lako, je odraz prije svega njegovog unutrašnjeg bića a onda odgoja i njegove porodice, a tu njegovu stranu samo najuži krug, njemu najbližih ljudi poznaje. A šta je njega privuklo kod mene najbolje bi bilo da pitate njega (smijeh op.a), ali ukratko recimo da on često kada me upoznaje sa svojim prijateljima ističe moju nježnost, empatiju i dobrotu. Ali ipak jako je nezahvalno govoriti o sebi čak i kad prepričavate šta neko drugi govori o vama tako da je to ipak pitanje za njega.

Da li ste mogli zamisliti da će vaš brak privući toliku pažnju javnosti?

Bešo: S obzirom na činjenicu da smo Milan i ja javne ličnosti i s obzirom da je posebno Milan jako eksponirana javna ličnost za očekivati je bilo da će naša veza, a potom i brak izazvati interes i pažnju javnosti.. S obzirom na o da živimo i radimo u zemlji kakva je BiH u kojoj je mnogo predrasuda i on i ja razumijemo interes javnosti i bili smo svjesni da onda kada obznanimo našu vezu, a onda i brak da će to proizvesti različite komentare, ali oboje smo smatrali da nemamo razloga da bilo šta krijemo ili se ustručavamo ili se ne ponašamo onako kako se ponašaju svi ljudi koji se vole, a mi se mnogo volimo.

Kako se snalazite između Tešnja (grad u kojem je rođena), Sarajeva i Banje Luke? Gdje najviše osjećate “svoje tlo”?

Bešo: Najkraći odgovor na ovo pitanje je da je moje tlo tamo gdje je Milan.

Radili ste na Hayatu, sad na Alfi. Ostajete li na toj TV ili ćete život nastaviti uz muža u Banjoj Luci?

Bešo: Već neko vrijeme živim u Banjoj Luci i istovremeno radim svoj posao u Sarajevu, u ovom trenutku to ostaje tako, šta će donijeti budućnost vidjećemo, trenutno o tom ne razmišljam.

Kako se nosite s medijskim pritiskom i komentarima javnosti?

Bešo: Puno je čestitki i lijepih komentara koje dobijamo. Za ove ružne na društvenim mrežama, iako sam očekivala neke komentare pune predrasuda, moram da priznam da sam pomalo šokirana jednom vrstom ludila i mržnje u pojedinim komentarima na društvenim mrežama, potrebe da se povrijede ili uvrijede ljudi koje uopšte lično ne poznajete, da se etiketiraju, kunu itd., ali to je cijena javnog posla. I Milan i ja smo bili na to spremni i tome ne pridajemo nikakav značaj. Ti hejterski komentari su pokazatelj frustracija jednog malog broja frustriranih i lično neostvarenih ljudi, koji valjda na taj način liječe vlastite frustracije i ni na koji način ne mogu pokvariti ljubav i sreću u kojoj oboje sada uživamo.

Facebook komentari