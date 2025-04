Narandžasto meteoalarm širom BiH: Stižu nam i lokalni pljuskovi

Meteorolozi upozoravaju građane da budu oprezni, naročito prilikom boravka na otvorenom. Postoji mogućnost da vjetar nosi krhotine koje mogu izazvati povrede ili materijalnu štetu. Također se savjetuje dodatna pažnja prilikom upravljanja vozilima, posebno na otvorenim putevima.

Prema trenutnim prognozama, vrijeme bi se trebalo stabilizovati od četvrtka, uz blagi pad temperatura i smanjenje vjetrovitosti.

Federalni hidrometeorološki zavod redovno ažurira stanje putem svoje službene web stranice, gdje se mogu pratiti sva aktuelna upozorenja i vremenske prilike.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći slaba kiša je moguća u Hercegovini i istočnim područjima Bosne. Vjetar umjeren do pojačan, povremeno sa jakim udarima, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 18, a dnevna od 22 do 28 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 °C.

Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar umjeren do pojačan, povremeno sa jakim do olujnim udarima, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu i sjeveru zemlje do 28 °C.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16, a dnevna od 12 do 18, na sjeverozapadu Bosne do 22 °C.

Prvog dana vikenda umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. Lokalno slaba kiša ili pljusak se očekuje na sjeveru Hercegovine, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 14 do 20, u sjevernim područjima Bosne do 23 °C, saopćeno je iz FHMZ BiH, prenosi Novi.

Facebook komentari