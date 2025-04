BHmeteo najavio vrelo ljetno vrijeme, biće blizu 30 stepeni

Izražena južina ovih dana donosi promjenjive vremenske prilike uz izmjenu oblačnih, sunčanih intervala, lokalno naleta kiše uz pojačan južni i jugozapadni vjetar koji danas u brdsko-planinskim krajevima ima i olujne udare. Slične vremenske prilike i narednih dana.

Red sunca, red oblaka, lokalno uz kišu i grmljavinske pljuskove uz sve pojačan južni vjetar i toplo vrijeme, najavljuje BHmeteo.

Prema prognozama FHMZ-a, sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći slaba kiša je moguća u Hercegovini i istočnim područjima Bosne. Vjetar umjeren do pojačan, povremeno sa jakim udarima, južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 18, a dnevna od 22 do 28 °C, prenosi Novi.

