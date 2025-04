Dodik o odbijenici koju je dobio od Trojke: “Razumijem da će im trebati vrijeme da počnu misliti sami”

U izjavi na društvenoj mreži X, Dodik je rekao kako Trojka nikada nije imala vlastitu politiku.

“Očekivano je da Trojka potrči da odbije poziv na razgovor – kako da razgovaraju kad nisu nikada ni vodili politiku, već samo glasno izgovarali ono što im prethodno šapatom kažu Schmidt i Murphy. Njihovo odbijanje dijaloga nije stav, to je refleks. I razumijem da će im trebati još neko vrijeme da pronađu ne motiv, nego jezik – jer sazrijevaju okolnosti u kojima će im neko, po starom običaju, morati dati dozvolu da počnu misliti i govoriti sami”, rekao je Dodik.

Također, ponovio je kako SDP-u, Našoj stranci i Narodu i pravdi nije cilj dogovor već Milorad Dodik.

“Njihov odgovor još jednom pokazuje da im nije cilj nikakav dogovor, nikakva BiH, nikakva budućnost. Njima je cilj – Milorad Dodik. Jedino kreativno što su smislili je – ukloniti Dodika. To je princip po kome funkcioniše mafija, a ne država. To je dobro poznato mafijaško načelo – ‘nema čovjeka – nemaš problem’. I kada se to poveže sa vezama Dine Konakovića i kriminalnog klana ‘Tito’, i kada vidimo kako Trojka reaguje – ne djeluje više da je Tito samo sponzor i finansijer. Djeluje da je ideolog sarajevske politike. Njihov odgovor više liči na poruku sa sastanka klana, nego na izjavu političkih lidera”, naveo je.

Na kraju, poručio je kako oni s ovim pristupom žele povući sve sa sobom.

“Jer ovi piloti Sarajeva, koje je vlast potpuno oslijepila, više ni ne gledaju kuda lete – oni su svoj avion već usmjerili direktno u zemlju. I problem nije što će se srušiti sami. Problem je što hoće da povuku sve sa sobom”, zaključio je Dodik, prenosi Klix.

