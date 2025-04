Sutra u BiH oblačno, poslijepodne u centralnim dijelovima moguća kiša

Temperature zraka u 14.00 sati: Ivan-sedlo i Sokolac 10 stupnjeva, Srebrenica 11, Livno i Tuzla 12, Trebinje 13, Bijeljina, Bugojno, Sarajevo, Široki Brijeg i Zvornik 14, Drvar, Gradačac i Jajce 15, Banja Luka i Sanski Most 16, Bihać i Zenica 17 i Mostar 18 stepeni.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa slabom kišom u zapadnim i jugozapadnim područjima. Poslijepodne i tokom noći, slaba kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne, a na planinama slab snijeg. Vjetar umjeren, na momente i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni,pišu Vijesti

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

