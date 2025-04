Nikšić: Izloženi smo lažima kako Federaciju vodimo u dužničko ropstvo, SNSD nikome nije kredibilan partner

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić istakao je zadovoljstvo javnim dugom Federacije, za kojeg je kazao da je smanjen, čime se otvara prosto za nove investicije.

– Čuli smo premijera Plenkovića koji s pravom ističe jednu super činjenicu kako je javni dug Hrvatske smanjen na 57 posto BDP-a. Mi smo ovdje izloženi jednim lažima kako Federaciju BiH vodimo u dužničko ropstvo, a Bosna i Hercegovina je na 25,4 posto BDP-a zaduženosti. Ni BiH nije zadužena, pri čemu je RS zadužena 38 posto, a FBiH 18,6 posto, prema zadnjim podacima, što znači da i ono što smo pričali kako smo sa 24,3 posto, koliko smo zatekli, smanjili na 18,9 posto, a sada smo smanjili još javni duge Federacije BiH. To ustvari govori i otvara prostor, što rade sve zemlje u svijetu da bi Federacija BiH mogla u javne investicije naći sredstva koja bi uložila. Preduslov je za to da ipak dođemo do određene političke stabilnosti u BiH. Svi smo svjesni šta se dešava i bilo mi je zadovoljstvo čuti poruku koju je premijer Plenković poslao da niko ne može i ne želi razgovarati s onima koji podržavaju secesionističke politike i rade direktan državni udar na ustavno-pravno uređenje BiH – kazao je Nikšić.

Državna koalicija

Govoreći o razgovorima nove državne koalicije Nikšić je istakao da stranke očekuje sastanak u narednim danima.

– Bio je planiran sastanak u četvrtak, a kako sada stoji bit će pomjeren za petak u Banjoj Luci, ukoliko ne dođe do nekih novih promjena. Što se tiče FBiH, mi smo u stalnom kontaktu, tako da ne želim govoriti o tome. Pokazuje se da je FBiH i politički i materijalno stabilna – naglasio je.

Odgovarajući na pitanje o tome da li je SNSD Milorada Dodika kredibilan partner Trojke, te o uvođenju sankcija Dodiku, Nikšić je ponovio stav hrvatskog premijera Plenkovića koji je kazao da se odluke u EU donose konsenzusom.

– SNSD nije kredibilan partner nikome i drago mi je da sam to čuo iz izlaganja premijera Plenkovića. Treba znati da se odluke u EU donose konsenzusom. Gospodin Plenković je rekao da neće biti odluke EU, jer mora biti konsenzus. Ne znam da je Republika Hrvatska bilo kome uvela sankcije, ali želim da vjerujem onome što sam čuo, a ne da tražim bilo kakvu pozadinu ili skrivenu poruku – rekao je Nikšić.

Izborni zakon i blokada Doma naroda PS BiH

Govoreći o izbornom zakonu, podsjetio je na stav SDP-a BiH u pogledu izbora članova Predsjedništva BiH.

– Bili smo se dogovorili da neki ljudi sjednu i počnu pričati na tu temu. Razgovarat ćemo na tu temu, pa ćemo i doći do određenih rješenja. I Trojka i HDZ, pa i ove političke partije koje su opozicione u FBiH, imale su konsenzus oko izbora članova Predsjedništva BiH i Parlamenta BiH. Tu dolazi do problema sa političkim partijama iz RS, ali one ne bježe od toga da i ta tema bude stavljena na sto. Da ne bude nikakvih spekulacija, mi iz SDP-a smo jasno rekli: za nas asimetričan izbor članova Predsjedništva BiH nije rješenje i na to ne možemo pristati – naglasio je.

O blokadi Doma naroda PS BiH rekao je da očekuje da će uskoro doći do prestanka njegove blokade.

– To je pitanje za milion dolara koje je nemoguće riješiti. Ne možete zaobići tri delegata koji postoje u Domu naroda i oni imaju mogućnost da svojim odlaskom ruše kvorum i blokiraju rad. Upravo zbog toga što imamo takav sistem i što imamo takve političke partije i te koji su spremni na blokade u BiH, postoji ured OHR- i i EK-a i naravno da očekujemo da te blokade koje nije moguće na pravni način riješiti, da se riješe njihovom intevencijom – zaključio je Nikšić

