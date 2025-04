BH Meteo prognozira: Očekuju nas ispodprosječno niske temperature za april, u nedjelju i snijeg!

Hladnije vrijeme potrajalo bi barem do početka druge dekade mjeseca, prognoziraju meteorolozi.

“Nakon većinom sunčane i toplije subote, u noći na nedelju (06.04.) prodor hladne fronte sa sjevera donosi naoblačenje uz padavine. U početku kiša koja će brzim padom temperatura prelaziti u snijeg najprije u višim, a do jutarnjih sati nedjelje lokalno i u nižim krajevima.

“Lopatanja” neće biti jer se značajniji snijeg ne očekuje. Na planinama mahom tanji pokrivač, u pojedinim nizinama čisto simbolično.

Nakon odmicanja hladne fronte, tokom nedelje uz izraženo sjeverno strujanje zadržava se promjenjivo oblačno vrijeme uz lokalno pljuskove kiše, solike, susnježice i snijega. Hladno i prevrtljivo vrijeme nalik babljim hukama.

Slična situacija i tokom ponedeljka (07.04.) uz izmjenu kraćih sunčanih, oblačnih intervala te lokalnih pljuskova kiše, solike, susnježice i snijega. Nešto više suhog i djelimično sunčanog vremena na jugu zemlje.

Uz hladnu frontu i padavine zapuhat će jak do na udare olujan sjeverni vjetar i bura čiji se vrhunac očekuje u nedjelju tokom dana. Udari vjetra uglavnom od 30 do 50km/h, u Hercegovini i na zapadu Bosne lokalno olujna bura sa udarima do oko 80 km/h. Jaka bura nastavit će puhati i početkom iduće sedmice.

Početkom iduće sedmice, u jutarnjim i večernjim satima prijeti i mraz. Ali će njegovu pojavu najviše diktirati količina naoblake i jačina vjetra. Obzirom da bi bilo oblaka i pojačanog vjetra, pojedini bi se i mogli izvući od mraza ali ne i svi. Više detalja o tome svakako kroz koji dan”, najavili su meteorolozi sa BHMeteo.ba. prenosi Radiosarajevo.

