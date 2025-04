Isak: Da je FUP nadležan, Dodik bi već bio u pritvoru

Iz Suda nisu mogli komentarisati detaljne razloge odluke Interpola, a situaciju je danas prokomentarisao i ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak.

“Praksa je bila da se u sličnim slučajevima potjernica odmah raspiše, ali uvijek postoji mogućnost da postoje određeni razlozi zašto se to nije dogodilo. Vidjet ćemo da li se radi o propustima. No, ne možemo čekati da neko drugi radi naš posao. Imamo dovoljno institucija koje su dosad odgovorno obavljale svoj zadatak, pa ne vidim razlog da to ne učine i sada. Pozivam SIPA-u da profesionalno odradi svoj posao”, rekao je Isak.

Istakao je da nema razloga da Dodik i njegovi saradnici ne budu privedeni.

“Ako su ranije mogli biti lišeni slobode ministar sigurnosti BiH iz srpskog naroda ili nekadašnji premijer Federacije, ne vidim zašto isto ne bi važilo i za Dodika. Odgovorno tvrdim da bi, da je FUP dobio taj zadatak, oni već bili u pritvoru,” poručio je.

Naglasio je i da će Dodik i njegovi saradnici biti uhapšeni ukoliko se pojave na teritoriji Federacije BiH.

“Pozivam SIPA-u da odradi svoj posao, to je njihova zakonska obaveza. Tužilaštvo i Sud BiH moraju izvršiti pritisak na nadležne agencije, a ako one nisu u stanju da reaguju, neka se izaberu druge. A oni koji odbiju postupati po zakonu, moraju odgovarati,” izjavio je Isak.

Na kraju, dodao je i da bi Dodik trebao posjetiti psihijatra.

“Niko nije jači od države i njenih institucija. Preporučujem Dodiku da potraži stručnu pomoć, a nadležnim agencijama poručujem da ne smiju dozvoliti da on omalovažava institucije BiH. On nema podršku ni svog naroda, već je populista koji koristi slabosti sistema. Da sam ja direktor SIPA-e, on bi već bio priveden,” zaključio je Isak.

