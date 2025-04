Objavljena prognoza do 16. aprila: Hladni talas pa natprosječno visoke temperature zraka

Kako su naveli nestabilna atmosfera i promjenljive vremenske prilike prognoziraju se u Bosni i narednih dana. Povremene slabe padavine očekuju su u centralnim i istočnim predjelima, dok drugdje izgledi za padavine su manji. Najviše sunca očekuje se na sjeveru, zapadu i jugozapadu Bosne, dok se u centralnim i istočnim predjelima izgledni kraći i povremeni sunčani intervali. U Hercegovini do 12. aprila prognozira se stabilno vrijeme uz obilje sunca i proljetne uslove. Promjena i nestabilno vrijeme širom zemlje prognozira se od 13. aprila do kraja prognoznog perioda.

Do 5. aprila očekuju se temperature zraka u granicama prosječnih. Minimalne vrijednosti u Bosni kretaće se između 4 i 9 °C, na planinama centralne i istočne Bosne između 1 i 6 °C, dok će u Hercegovini biti u rasponu od 8 do 13 °C. Maksimalne dnevne temperature iznosiće od 9 do 14 °C u Bosni, te od 13 do 16 °C u Hercegovini.

Hladni talas sa sjevera Evrope, u periodu od 06. do 11. aprila usloviće niže vrijednosti temperatura zraka. Jutra u Bosni sa temperaturama od -2 do 3, na planinama centralne i istočne Bosne od -4 do 1, a u Hercegovini od 2 do 7 °C. Danju u Bosni temperature od 5 do 9, u Hercegovini od 8 do 13 °C.

Nagli porast i natprosječno visoke temperature zraka očekuju se od 12. aprila. U Bosni sa jutarnjim vrijednostima od 9 do 14 °C, a u Hercegovini između 11 i 16 °C. Dnevne temperature u Bosni iznosiće od 16 do 21 °C, a u Hercegovini od 19 do 24 °C, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

