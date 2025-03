Meteorolozi najavili snijeg u našoj zemlji: Objavljeno gdje će i kada padati

Više padavina u centralnim, istočnim područjima Bosne, na sjeveru i zapadu Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje lokalno do 16 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 10 stepeni.

Za sutra se najavljuje oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a na vrhovima planina sa snijegom. U Bosni se očekuju obilnije padavine, između 30 i 60, lokalno do 90 l/m2. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Identično vrijeme se očekuje i u petak. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Novi.

