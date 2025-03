Helez kaže da je Dodik “završena priča”: Bit će uhapšen, znam i neke detalje

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez gostovao je na TVSA, gdje se osvrnuo na aktuelnu političku i sigurnosnu situaciju u našoj zemlji.

Govorio je o pokušaju rušenja ustavno-pravnog poretka BiH i istakao da smatra da su državne institucije potpuno spremne da odgovore ovom zadatku i vremenu.

– Mnogo toga se radi i dešava se, a da javnost o tome i ne zna, niti se može kod ovakvih situacija do detalja upoznati javnost. Institucije su pokazale da postoje i da rade ozbiljan posao. Ova strana, koja je sve ovo izazavala, traži pregovore, međutim, sa teroristima, secesionistima, nema razgovora, kad bjegunac krene da bježi od pravosuđa, onda ni policija ni pravosuđe neće s njim da pregovara, izričit je Helez.

Ministar odbrane BiH je kazao da predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik od 2015. godine radi “o glavi” državi Bosni i Hercegovini.

– Mislim da je njemu puno teže palo ovo sad što je uradio i puno su teža djela u pitanju – udar na ustavnopravni poredak – nego prvostepena presuda, i samo na osnovu toga on treba da bude priveden i uhapšen. On od 2015. godine radi “o glavi”, protiv države Bosne i Hercegovine, oglušavao se na brojna upozorenja, prije svih od međunarodne zajednice i moralo je doći do ove situacije. Mislim da je pogrešno nasavjetovan. Mislio je da će promjenom vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, naša država biti ostavljena i da će on dobiti priliku da ostvari svoje ciljeve. On je slušao savjete i sada je u panici, jer je međunarodna podrška institucijama BiH nedvojbena i njemu je jasno da je napravio katastrofalnu grešku koja će značiti kraj njegove karijere. Milorad Dodik je završena priča kada je u pitanju politika i politička karijera, kazao je Helez.

Dodao je da će Dodik biti uhapšen, te da institucije rade svoj posao.

– Znam i neke detalje i scenarije kako bi sve trebalo izgledati, ali radi osjetljivosti, ne želim da o tome govorim u javnosti, poručio je ministar odbrane BiH.

Kada je riječ o funkcionisanju SIPA-e, Helez je naglasio kako je zaustavljen pokušaj na prethodnoj sjednici Vijeća ministara da se ova agencija razvlasti. Ostavka Ćuluma nije prihvaćena i SIPA može nesmetano da radi.

– Bila su dva prijedloga, jedan je bio Staše Košarca da se ide u smjenu i to ne bi valjalo. Drugi je bio da se razmatra informacija o stanju u SIPA-i što također nije bilo dobro, tako da smo to obustavili. Ono što slijedi je redovna procedura imenovanja zamjenika. A što se tiče izbora direktora, završen je konkurs. Prvi na spisku je upravo Ćulum, međutim on to ne želi. Drugi je neki, navodno kum od Nešića, koji je u pritvoru, a treći spominjan u Sky aplikaciji tako da ja to neću podržati. Mislim da će izbor direktora biti prolongiran za novu većinu, kazao je Helez.

Ističe da glavni mentor Dodika, Aleksandar Vučić ima svojih, mnogo većih problema.

– Odlaskom Vučića cijeli region će se stabilizairati. Vjerujem da su zaslužili obojica da odu u paketu. Glavni kočničar na evropskom putu BiH bio je upravo Milorad Dodik. Mi smo dosad mogli biti u Evropskoj uniji. To što se traži od nas, moglo se usvojiti za 15-ak dana, zaključio je Helez, piše press.

