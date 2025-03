Prognoza za ovu sedmicu: Kiša, pljuskovi i snijeg na planinama

Tokom dana u većem dijelu zemlje padavine uglavnom slabe i prestaju. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C.

U srijedu 26.03.2025., oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a na vrhovima planinama sa snijegom. Više padavina se očekuje u centralnim, istočnim područjima Bosne, na sjeveru i zapadu Hercegovine. Očekivana količina padavina, u većem dijelu zemlje, između 20 i 50, na sjeveru Hercegovine od 60 do 80 l/m2. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje lokalno do 16 °C.

U četvrtak 27.03.2025., oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a na vrhovima planina sa snijegom. U Bosni se očekuju obilnije padavine, između 30 i 60, lokalno do 90 l/m2. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu zemlje do 16 °C,pišu Vijesti

U petak 28.03.2025., oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a na vrhovima planina sa snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U subotu 29.03.2025., oblačno vrijeme sa kišom, a na vrhovima planina sa snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 14 °

