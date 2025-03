“BEČKI “STANDARD”: EUFOR još nije dobio zahtjev od bh. policije da osigura podršku pri hapšenju Dodika!

Postoji opasnost da Dodik oko sebe okupi policajce RS-a kako bi silom spriječio njegovo hapšenje, piše dopisnica bečkog Standarda iz Sarajeva Adelheid Wölfl.

Piše: Adelheid Wölfl / Standard

On je u očiglednoj panici. Prijeti da će druge povući u propast ako ne stanu iza njega. Prijatelj Kremlja i desničarski separatist Milorad Dodik, koji obnaša dužnost predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske (RS), pokušava ne samo izbjeći hapšenje, već i poduzimanjem svakakvih protivustavnih radnji zaobići još nepravomoćnu presudu po kojoj se mora odreći dužnosti predsjednika RS-a. Izdao je naredbu da svi oni koji žive u RS-u moraju napustiti bosanskohercegovačke institucije – posebno pravosuđe i policijske vlasti – i prebjeći u lokalne institucije RS-a. Čak je Srbima koji rade u institucijama BiH zaprijetio krivičnom progonom ili oduzimanjem imovine ako ne napuste institucije BiH.

Lider Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević ljutito je reagirao na Dodikove prijetnje te je na društvenim mrežama poručio da Dodik “ugrožava egzistenciju srpskog naroda”. Napisao je: “S kojim pravom Milorad Dodik ugrožava egzistenciju više hiljada porodica prijeteći konfiskovanjem imovine Srbima koji časno i profesionalno rade svoj posao u SIPA-i, Sudu, Tužilaštvu BiH i VSTS-u, institucijama koje je upravo on osnovao zajedno sa visokim predstavnikom.”

Neuspješan poziv

Narod u RS-u do sada je jedva odgovarao na prozivke Dodika, koji se očito oteo kontroli. Na Dodikov apel niko se nije odazvao iz pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini. Kako saznaje medij Klix.ba, od blizu 300 uposlenika specijalne policije SIPA-e koji se izjašnjavaju kao Srbi, samo njih šest odlučilo je napustiti tu državnu agenciju. U međuvremenu je direktor Sipe Darko Ćulum podnio ostavku – vjerovatno i kako ne bi morao donositi odluke o Dodikovom hapšenju. Ćulum do sada nije zatražio pomoć misije EUFOR-a u hapšenju Dodika.

U međuvremenu, Dodik se u srijedu odvezao do bosansko-srpske granice, okružen do zuba naoružanim pripadnicima žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice – očito iz straha od hapšenja. Tvrdio je da ga se progoni iz političkih razloga i koristio je rasističku, islamofobičnu retoriku: “Ovo je muslimanski ustanak protiv nacionalnih interesa Srbije i Republike Srpske”. Dodik se godinama prikazuje kao žrtva kako bi “opravdao” svoje subverzivno ponašanje.

Proteklih sedmica Dodik je u više navrata donosio zakone za rušenje države Bosne i Hercegovine, a svi oni imaju za cilj otcijepiti RS s novim institucijama i razvlastiti sve bosanskohercegovačke institucije na području RS-a. Nedavno je najavio osnivanje nove granične policije – kako bi osigurao da ne bude uhapšen. Za Dodikom je u ponedjeljak proširena potjernica, a hapšenje bi sada mogla obavljati i granična policija, a ne samo pravosudna kao dosad. Sljedeći korak također bi mogao biti Interpolova potjernica.

“Velikosrpski” san

Uništenje bosanskohercegovačkih institucija već je bio cilj nacionalističkih agresora u ratu prije više od 30 godina, koji su htjeli stvoriti Veliku Srbiju. Ostaje nejasno hoće li vojna misija EU-a EUFOR pomoći bosanskohercegovačkim institucijama u hapšenju Dodika i dvojice njegovih suboraca, za kojima su također raspisane tjeralice. Ne samo Dodiku, već i predsjedniku parlamenta RS-a Nenadu Stevandiću i premijeru RS-a Radovanu Viškoviću, prema rješenju suda, prvo treba biti određen jednomjesečni istražni zatvor jer su prekršili ustavni poredak države.

EUFOR još nije dobio zahtjev od bosanskohercegovačke policije da osigura policijsku pratnju kako bi se osiguralo “sigurno i stabilno okruženje” u slučaju hapšenja, što je u skladu s njegovim mandatom. Postoji opasnost da Dodik oko sebe okupi policajce RS-a kako bi silom spriječio njegovo hapšenje.

Odlučujući faktor bit će hoće li se u Bruxellesu – posebno u Evropskoj službi za vanjsko djelovanje – razviti jasna strategija za naredne dane i sedmice. Ima onih koji kažu da EU konačno mora pomoći bosanskohercegovačkoj državi; a tu je i frakcija popuštanja u EU koja još uvijek vjeruje da može obuzdati Dodika nekom vrstom dogovora. O očekivanoj odluci EU u ovom slučaju ne ovisi samo sigurnost Bosne i Hercegovine. U širem kontekstu, intervencija ili neintervencija EUFOR-a također je signal Kremlju mogu li ili ne Evropljani osigurati vlastitu sigurnost.

Rasprava o sankcijama

U međuvremenu je 28 europarlamentaraca iz različitih političkih grupa uputilo pismo visokoj predstavnici EU za vanjsku politiku Kaji Kallas, pozivajući na sankcije protiv Dodika. Međutim, budući da se oni ne mogu provesti zbog očekivanog veta Mađarske, sada postoje neke države EU-a koje žele nametnuti bilateralne sankcije. Britanski parlament također poziva na akciju protiv Dodika.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, koji je u srijedu boravio u Bruxellesu, nakon toga je izjavio: “Očekujemo da će EU poduzeti aktivniju akciju protiv projekata u RS-u zbog postupaka vodstva RS-a. Neke zemlje će uvesti bilateralne sankcije protiv Dodika, a nažalost i protiv ljudi iz RS-a.”

Političar je nakon razgovora s Kallasom dalje izjavio: “Niko od nas ne traži od EUFOR-a da uhapsi Dodika, niti je to njihov mandat. Ali EUFOR je dužan u okviru svog mandata podržati institucije koje bi mogle biti napadnute od strane čovjeka koji se nezakonito brani. Mislim da ta spoznaja sazrijeva u Bruxellesu. S obzirom na to da je Dodik čak zaprijetio i oduzimanjem imovine Srbima koji to ne poslušaju, u Bruxellesu se polako shvaćaju razmjere njegovog ludila”, rekao je ministar vanjskih poslova.

Zamrzavanje sredstava RS smatra se učinkovitom mjerom. Ne samo da je Dodik okrenut leđima jer se konstantno protivustavno ponaša i za što je odgovarao pred sudom, već će RS sljedeće godine morati vratiti gotovo 1,6 milijardi maraka (oko 800 miliona eura) – uključujući i dugove na londonskoj i bečkoj berzi. Vlada RS-a stoga je nedavno čak pozvala svoje građane da kupuju obveznice. Vlada Republike Srpske na ovaj način pokušava prikupiti novac od svog stanovništva.

