Proljeće kuca na vrata: Meteorolog Krajinović najavio kakvo će nam vrijeme biti u narednim mjesecima

“Što se tiče sezonske prognoze, klimatološko proljeće traje od 1. marta do 31. maja 2025. godine. Prema prognoznim modelima trebalo bi da bude toplije u odnosu na višegodišnji prosjek koji se odnosi na period 1981.- 2010. godine. Izgledno je da će najveća temperaturna odstupanja biti u martu, što i pokazuju izmjerene vrijednosti tokom ovog mjeseca, gdje smo u vrlo kratkom vremenskom periodu imali temperature iznad 20 stepeni, a evo proteklih nekoliko dana, vrijednost temperature u jutarnjim satima spustila se i do minus 10 stepeni Celzijusa”, kazao je Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Istakao je da što se tiče vjerovatnoće ostvarenja ove prognoze, da imamo topliju sezonu nego je to uobičajeno, izuzetno je velika i kreće se iznad 60 posto.

“Proljeće 2025. godine, u poređenju sa istim razdobljem prošle godine, trebalo bi biti nešto hladnije. A proljeće prošle godine je bilo izuzetno toplo i jedno od najtoplijih od početka mjerenja”, kazao je Krajinović.

Prema njegovim riječima, kada su u pitanju padavine, ukupna suma padavina prema istim prognostičkim materijalima trebala bi u centralnim i u južnim područjima BiH biti ispod višegodišnjeg prosjeka. Sume padavina na sjeveru i sjeveroistoku zemlje trebale bi biti u granicama ili nešto iznad prosjeka.

“Raspored padavina, kako je to uobičajeno za proljeće, biće neujednačen. Dakle još jedna u nizu toplijih sezona sa nešto manjim količinama padavinama nego što je to uobičajeno. To je nastavak, već evo četvrtu godinu zaredom imamo slične scenarije u BiH”, kazao je Krajinović.

Govoreći o gledanju vremenskih prilika u nešto kraćem vremenskom periodu, on je istakao da preciznije do 24. marta na vrijeme u BiH djeluje blaga i siromašna zračna masa, koja se premjestila sa sjevera Europe.

“Narednih dana do 24. marta se prognozira stabilno vrijeme sa dugim sunčanim intervalima, ali nešto nižim vrijednostima temperatura zraka. Promjena vremena izgledna je od 25. marta do 2. aprila. U tom periodu očekujemo česte padavine, posebno na zapadu, jugozapadu i jugu BiH. Najmanje padavina u tom periodu očekuje se u centralnim, istočnim i sjevernim predjelima BiH, a padavine će biti uzrokovane prodorom toplije zračne mase sa juga koja će usloviti i nadprosječno visoke temperature zraka”, kazao je Krajinović.

Dodao je da se od 22. marta očekuju nadprosječno visoke temperatura zraka sa vrijednostima tokom jutra u Bosni od 6 do 11, u Hercegovini od 9 do 14 stepeni, a danju se prognoziraju vrijednosti u Bosni od 13 do 18 u Hercegovini od 17 do 22 stepena.

“Od petka nas očekuju pravi proljetni uslovi kada su u pitanju temperature zraka, ali isto tako kada su u pitanju padavine. Jer je proljeće takvo godišnje doba kada imamo nagle izmjene vremenskih uslova, odnosno duge sunčane intervale i kišne dane” kazao je Krajinović, prenosi Radiosarajevo.

