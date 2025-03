Novinarka pitala Konakovića da li se plaši da će i on biti uhapšen nakon Gačanina: “Ako on progovori, vidjet ćete ko je kartel”

Nakon što je šef bh. diplomatije govorio o hapšenju Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića, novinarka jednog medija sa sjedištem u RS mu je postavila pitanje.

– Ministre, sve vrijeme govorite u hapšenju Milorada Dodika, može li se desiti da završite iza rešetaka prije njega s obzirom da je uhapšen Edin Gačanin, a mediji na osnovu Sky aplikacije su Vas dovodili u vezu s njim – pitala je novinarka, prenosi Avaz.

Konaković je kazao da ga jesu mediji dovodili više puta, kao i Dodik.

– Ako taj Gačanin progovori, vidjet ćete ko je kartel. Pozdravljam hapšenje bilo koga ko ima veze s bilo kakvim kriminalom, a posebno s drogama. Toj vrsti linča sam bio izložen dugo i razbio sam priču tih lažova, koji su me dovodili u vezu s bilo kojim kartelom. Spreman sam ponovo u saradnji sa svakom agencijom proći svaki detalj svog života, ne samo taj i naravno da nisam nikada bio, niti sam, niti ću biti dio bilo kakvih kriminalnih aktivnosti. Da jesam, to dodici i bakiri bi to pokazivali ljudima po Sarajevu. Puno veće brige imaju oni ako im se raspetlja klupko kriminala i Sky-a. Pročitajte koliko puta je Dodik spomenut na Sky-u, koliko puta su Bakir i njegova supruga, pogledajte tu šemu na kojoj su me crtali, na istoj šemi su Bakir, Sebija i njihovi saradnici, ali ljudi koji su na tome gradili političke karijere su izgubili taj lažni narativ. Podsjećam i Avdu Avdića da me nije zvao u nastavak Istrage sedmice da završimo tu priču o kartelu, iako je obećao. Ostali ste mi dužni vi s Hayata to, koje finansira Vučić, da ovu priču dovedemo do kraja – kazao je Konaković.

