Konaković: Dodik je ludak i terorista, a sa takvim nema dijaloga

Konaković je u kratkom obraćanju kazao da su ovakve posjete bitne za budućnost zemlje, te se referirao na aktuelnu političku situaciju i poteze Milorada Dodika.

“Ovakve posjete su važne jer Rusija i neke druge zemlje još imaju aktivno učešće u mnogim procesima. U procesu smo funkcionalnog upostavljanja sistema OSCE-a, ponosni smo da ćemo i u budućnosti biti dio rješenja kako bi OSCE kao svjetska organizacija nastavila svoj rad”, kazao je i dodao:

“Današnja posjeta je posebno važna zbog turbulencija koje imamo i napada na ustavni poredak od strane Dodika, Viškovića i drugih aktera. S druge strane trebali bi usvojiti još nekoliko ključnih zakona na putu ka EU. To najbolje opisuje stanje u kojem se zemlja nalazi; s jedne strane prijetnje koje se zovu Dodik, Višković i ostali, a s druge strane šanse i prilike koje imamo kako bi ova zemlja razvila svoju ekonomiju i pružila priliku ljudima u BiH“.

Najavio je i posjetu Finskoj.

“Radujem se mojoj posjeti Finskoj jer ćemo i tu imati priliku razgovarati o zajedničkom, bilateralnom konceptu. BiH ima zajednicu od preko 3.500 ljudi u Finskoj, vrijedna i dobro organizovana zajednica”.

Konaković je uvjeren da će policija uraditi svoj posao kada je u pitanju Milorad Dodik.

“Ovdje treba poslušati policiju; ne bismo mi trebali govoriti koji je to način na koji radi. Ne znam zašto svi misle da pod terminom “dijalog” da se misli na dijalog sa Dodikom, prenosi N1.

Dodik je ludak i terorista, čovjek koji je napao svoj narod, političar koji prijeti policajcima SIPA-a, prijeti građanima da će ih izložiti i objaviti. Nema dijaloga sa teroristima, ali je dijalog sa normalnim ljudima nešto što BiH itekako treba“.

Poručio je da se država može voditi na dva načina.

“Državu možete voditi na dva načina, jedan je ovaj navijački i možete je voditi onako kako treba. BiH je u najvećoj krizi od Dejtona do danas. Institucije rade svoj posao, Vijeće ministara održalo sjednicu, nijedan proces nije blokiran.

Aplaudiram voditeljima agencija koji nisu poslali policiju da ga hapsi u Laktaše ili negdje. Tamo ima MUP RS i nije vrijedno to što bi mogao da se desi krvavi konflikt zbog hapšenja kriminalca, zato rukovodiocima aplaudiram na racionalnom razmišljanju. Dodik planira da li će ići u Izrael, kako će proći kontrole na aerodromu i kako će se vratiti i šunjati. Tako će im izgledazi život u BiH narednih sedmica sve dok ih policijske agencije negdje ne presretrnu. Ljudii imaju razlog za zabrinutost, ali ne iz za strah”.

Referisao se i na njegove najave o pravljenju granične policije.

“Dodik je jučer rekao da će napraviti graničnu policiju, da će on odlučivati koji kamioni ulaze i izlaze, pa će on to s Briselom brzo riješiti. Šta Dodik zapravo poručuje ljudima koji ga slijede i da li neko vjeruje da je to moguć scenario?

Ne treba se plašiti njegovih suludih izjava nego ljudi koji rade s njim treba da mu kažu da je potpuno poludio”.

Facebook komentari