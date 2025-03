Čović: Nećemo dozvoliti bili kakav oblik anarhije, ono što se dešava u RS odudara od Ustava BiH

U Međugorju je danas održana Koordinacija načelnika i gradonačelnika i predsjednika kantonalnih vlada HDZ BiH, kojoj su uz funkcionere te stranke u izvršnim i zakonodavnim tijelima svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, sudjelovali i gosti iz Republike Hrvatske, ministri u Vladi RH, Oleg Butković i Radovan Fuchs.

Kako je novinarima nakon Koordinacije kazao lider HDZ BiH, Dragan Čović, na tom prilično sadržajnijem sastanku u odnosu na prethodne data je i procjena aktuelnog političkog trenutka kroz analizu koju je prezentirala predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, Borjana Krišto, “da je ona izazovna, zahtjevna, ali jednako tako da kapacitet koji mi ugrađujemo u institucije vlasti BiH da ćemo osigurati mir, stabilnost, naš evropski put i naravno jednakopravnost tri konstitutivna naroda”.

Na pitanje Avaza smatra li da je predsjednik RS, Milorad Dodik prešao crvenu liniju i kako, uopće, odgovoriti na kompleksnu situaciju te šta će biti njegov prvi korak u narednim danima, Čović je kazao kako nikakve nesigurnosti u BiH ne smije biti.

– Mi sa svojim partnerima dajemo maksimalan doprinos oko toga, drugo je naš euroatlantski put da bude jasan i treća je unutarnji odnos u BiH, ustavna jednakopravnost tri konstitutivna naroda i tu je točka. Na tome radimo s partnerima, ko to razumije bit će partner HDZ-a BiH i za pet dana i ga narednih godinu i po do idućih općih izbora. Mislim da situacija koja se sada dešava na području Republike Srpske i aktivnosti koje su krenule i kako su krenule daleko odudaraju od Ustava BiH i s te strane mislim da sam sve kazao. Sve mora biti u okvirima Ustava BiH, moraju se poštivati institucije BiH, bez obzira koliko su nefunkcionalne nekad, pa ja to osobno kažem, ali to su institucije koje se moraju uvažavati. Osobe koje tamo rade možda nisu najbolje ali ih moramo poštivati i uvažavati, bez obzira da li se radi o Tužiteljstvu BiH, Sudu BiH, tako da s te strane poruka jasna – Bosna i Hercegovina ne smije doživjeti bilo kakav oblik anarhije i to nećemo dozvoliti. Svi partneri koji žele graditi ovaj koncept Bosne i Hercegovine su partneri HDZ-a BiH – poručio je Čović.

Naglasio je da “dok se ne riješi ključni politički trenutak, oko kadroviranja ćemo malo stati”.

