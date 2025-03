Stevandić: Ustav RS nam daje imunitet, prava na samoodbranu se ne odričemo

Tom prilikom je poručio “da poslanici u NSRS ne mogu biti krivično gonjeni jer im Ustav RS daje imunitet” pa je dodao i to da se oni neće odreći prava na samoodbranu.

“Ovo je finalizacija neke zamišljene operacije Laufer gdje će svi koji predstavljaju RS i imaju nesporan kredibilitet i izbor naroda biti onesposobljeni, a pokrenuto pitanje nasilnog ukidanja RS čemu će alibi pružiti Christian Schmidt. Kod nas ne postoji strah za nas lično, ali postoji strah za moguće ugrožavanje života građana i imovine u RS-u jer se nama pokušava oduzeti pravo na samoodbranu. Pravo na samoodbranu je najveće pravo koje ima jedan čovjek i narod i ono je utemeljeno i u Povelji Ujedinjenih nacija i Evropskoj konvenciji i moram da kažem da se mi tog prava na odbranu nećemo odreći”, rekao je.

Spomenuo je da su jučer, kako je naveo, “svi političari iz Federacije BiH rekli da se oni svi moraju uhapsiti i da se sjednica NSRS-a ne smije održati”.

“Ima li većeg napada na ustavni poredak da se poslije političke harange vidi djelovanje Tužilaštva BiH u tom pravcu i da su to povezane stvari”, rekao je to pa dodao da on ima želju pričati sa Tužilaštvom BiH i da je u nekoliko navrata i komunicirao pismeno s predstavnicima te institucije citirajući šta im je slao:

“Siguran sam da vam je poznato da član 73 ustava RS propisuje da poslanici u NSRS neće biti krivično ili građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njegovih nadležnosti u NSRS-u, odnosno, da imaju imunitet i da ne mogu odgovarati za radnje izvršene u njihovoj dužnosti”.

Zatim tvrdi da je “onaj ko je pozvao poslanike ili ih eventualno osumnjičio, uključujući njega, prekršio ustav RS i BiH”.

“Ovo je dio Ustava RS koji nikad nije mijenjan i nije dovođen u pitanje i usaglašen je sa zakonima i RS i BiH. Dakle, napad na ustavni poredak je napad na konstituent ustava, NSRS i RS i to je jedini napad na ustavni poredak koji se vidi. Višković predstavlja zakonodavnu vlast, Dodik je inokosni organ i oni po zakonima RS-a koji su usvojeni ovdje imaju također imunitet na teritoriji RS jer je zakon o imunitetu dobio prolaznu ocjenu Ustavnog suda RS koji je rekao da ne vrijeđa ustav RS, ali ga je van snage stavio Ustavni sud BiH što će reći da su oni izloženi progonu na području Federacije Bosne i Hercegovine jer zakoni RS štiti njegove institucije. Tu je i zakon koji određuje da se neće poštovati odluke ‘krnjeg Ustavnog suda BiH’”, tvrdi dalje Stevandić.

Dalje je ustvrdio da osim toga što sve ovo govore u miru da su i upravu.

“Biti upravu u BiH znači biti progonjen. U ovom momentu ljudi koji huškaju i pozivaju na rat i traže hapšenje političkih protivnika, traže uništavanje jednog naroda i njegove RS, koji otvoreno krše ustavni poredak i Dejtonski sporazum su zaštićeni i njihova haranga se usmjerava na ugrožavanje našeg ljudskog i političkog prava, ali i prava na život jer smo stalna meta prijetnji po život”, poručio je, između ostalog Stevandić.

Podsjetimo, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je sudskoj policiji naredbu za privođenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera RS-a Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, potvrđeno je za RTRS iz kabineta premijera Vlade Republike Srpske.

Na teret im se stavlja da su izvršili krivično djelo “napad na ustavni poredak”.

Tužilaštvo BiH je za privođenje naredbu izdalo sudskoj policiji, i zatražilo asistenciju MUP-a Republike Srpske, ali i SIPA-e, prenosi N1.

