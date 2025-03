I danas upaljen meteoalarm i objavljeno upozorenje za građane: Pročitajte i prognozu do nedjelje

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar”, navode meteorolozi.

Za područje Mostara i Trebinja na snazi je žuti meteolaram zbog obilnih kišnih padavina.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode”, glasi upozorenje.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica 0; Sokolac, Zenica 3; Bugojno, Jajce 4; Tuzla 5; Bijeljina 6; Banja Luka, Doboj, Drvar, Ivan Sedlo, Sarajevo 7; Prijedor 8; Sanski Most 9; Livno, Široki Brijeg, Srebrenica 10; Bihać, Mostar, Trebinje 12; Gradačac 13; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 931 hPa, za 10 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Biometeorološka prognoza: Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Povećana naoblaka, padavine, vjetrovito i nestabilno vrijeme, kod osjetljivih osoba uzrokovaće tegobe, pretežno u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, glavobolje, promjene raspoloženja, iscrpljenosti. Uz povremeno jače južno strujanje tokom dana, preporučljivo je umanjiti aktivnosti, naročito hronični bolesnici.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne lokalno slaba kiša na jugu i sjeverozapadu zemlje. Krajem dana i tokom noći jače naoblačenje praćeno kišom sa juga. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na sjeveru Bosne do 23 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći naoblačenje praćeno slabom kišom. Dnevna temperatura zraka oko 18 °C.

U četvrtak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, gdje su lokalno i povremeno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 20 °C.

U petak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina u sjevernim područjima Hercegovine i na jugozapadu Bosne.Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 20 °C.

U subotu, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 21 °C.

U nedjelju, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 10 do 16, na sjeveroistoku Bosne 18 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

