“Ne inati se Milorade, opameti se dok nije kasno”

“Zakazivanje dvije posebne sjednice Narodne skupštine i pokretanje pitanja donošenja novog Ustava, te prijedloga Zakona o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske ima samo jedan cilj − da se politički spasi jedan čovjek, a da svakoga ko misli drugačije proglasi špijunom, državnim neprijateljem i izdajnikom, te ga krivično goni i kažnjava.

U vremenu najdublje krize vlasti u BiH od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada treba da preovlada razum, mudrost i odgovorna politika, Milorad Dodik i SNSD se počinju inatiti do krajnjih granica. Nije problem da to čini pojedinac sam za sebe i time snosi moguće posledice, ali nedopustivo je da to radi bilo ko u ime institucija i naroda Republike Srpske, ma kakvu on funkciju nosio i kako god se zvao.

Narodni front je ukazivao na svu pogubnost vođenja politike stranaka vlasti u Republici Srpskoj na čelu sa SNSD, sa posebnim akcentom na usvajanja zakona kojim se zabranjuje rad pravosudnih institucija i agencija BiH na teritoriji Republike Srpske”, kazala je Trivić.

Poručila je da takva postupanja vladajuće većine u RS mogu imati dalekosežne negativne posledice po Republiku Srpsku, jer zadiru u pravni status upravo dejtonske BiH.

“Sjednice koje su planirane za sutra vode situaciju u još dublju radikalizaciju i takve postupke nećemo podržati jer imamo odgovornost prema narodu Republike Srpske”, poručila je Trivić.

Poručuju da Dejtonski mirovni sporazum mora biti čuvan od svih političkih aktera u BiH jer je zaustavio višegodišnje krvoproliće i razaranja i stvorio preduslove za miran suživot svih naroda, sa velikom autonomijom entiteta u zemlji “koja ima odlike konfederalne državne zajednice”.

“Nije na odmet ponoviti da su upravo sve navedene nadležnosti sa Republike Srpske prenesene između ostalog zahvaljujući „svježem dašku vjetra na Balkanu“ kako ga je onomad nazvala Medlin Olbrajt, Miloradu Dodiku, koji je u vrijeme gramežljive borbe za vlast bio spreman na ukidanje čak i tročlanog Predsjedništva BiH i izbora jednog predsjednika BiH.

Ne inati se, Milorade, sa Srpskom, jer je ti nisi ni stvarao. U njene temelje su ugrađeni životi preko 30.000 vojnika i civila, dok si ti igrao košarku i švercovao duvan. Opameti se dok još nije kasno za narod i Republiku, vrati se u okvire ustavnih nadležnosti i ovlaštenja predsjednika Republike Srpske, jer ovaj narod zaslužuje i boljeg predsjednika i bolju vlast”, zaključuje Trivić.

