“Milorad Dodik nije više uračunljiv, ovo mu je politička smrt”

”To da li su potezi Milorada Dodika državni udar, to mogu samo institucije da zvaničko dadnu taj odgovor. Ali nije zabranjeno davati svoje mišljenje. Ja sam duboko ubijeđen da ovo što se dešavalo proteklih desetak dana se pripremalo mnogo duže. Ovo jeste možda poslije Daytona navjeći udar na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Donijet je jedan set zakona u kojem je Republika Srpska kao jedna administrativna jedinica u suverenoj državi otkazala poslušnost i na neki način istjerala institucije BiH da djeluju na teritoriji RS-a. Duboko sam ubijeđen da se radi o dobro smišljenom planu koji je smišljen mnogo prije. Mi decenijama pratimo dešavanja u regiji i sve od kraja rada do zadnjih dana, Srbija se ponaša kao da RS pripada Srbiji, a ne Bosni i Hercegovini. Mi često pripramo te udarce sa istoka od Srbije, ali i od Hrvatske koje ne žele da prihvate kao regionalnog partnera i nezavisnu i suverenu državu Bosnu i Hercegovinu. Konstantan je napad i podrška predjsenika Vučića Miloradu Dodiku, ali mislim da je sada kraj. Prije svega, krivični postupak koji je u toku i koji još uvijek nije pravosnažno okončan, vjerovatno će dobiti svoj epilog pravosnažnosti u roku od pola godine i na osnovu te presude Miloradu Dodiku je politički kraj jer će njemu, ukoliko bude potvrđena presuda, on će ne samo biti osuđen na kaznu zatvora koju će moći otkupiti, ali mjera zabrane izvršavanja funkcije predsjednika će biti na snazi šest godina. Šest godina političke smrti Milorad Dodika ne znači da neće samo moći biti politički aktivan, nego neće moći biti ni predsjednik SNSD-a, neće moći imati bilo kakvu funkciju vezanu za bilo kakvu državnu insituciju u koju marku javnih sredstava uđe. Međutim, ono što njega možda više boli jeste činjenica da oduzimanjem političke moći taj čovjek više neće moći zarađivati u svoje privatne firme u saradnji sa državom i zloupotrebom te vlasti koju je on imao. To veliko enormno privatno bogatstvo, a vidjeli smo da se radi o preko 50-60 firmi koje je taj čovjek imao”, kazao je.

-Pritisak na pravosudne institucije-

Ademović ističe da je postojao pritisak na pravosudne institucije.

”Pritisak je bio enorman. Meni je žao što VSTV i ministarstva pravosuđa se nisu energičnije i proaktivno oglasili i zaštitili sudije. Međutim, ovo ponašanje Milorada Dodika prije suđena, a i danas, govori o otežavajućim okolnostima. Mi vro dobro znamo da te okolnsoti moguimati utjecaj na određivanje individualzacije krivično-pravne sankcije u krivičnom postupku. I sve što je on radio za vrijeme postupka, sutkinja ga je često opominjala da ne poštuje sud. To će sigurno negatvno djeloati na eventualno bilo kakvo razmišljanje da se kazna zatvora mijenja sa nekom manjom sakcijom. Ovo će utjecati da se presuda i potvrdi”, kazao je, piše Federalna.ba

Podsjećamo, Narodna skupština RS usvojila je zakone kojim se rad državnih pravosudnih institucija i SIPA zabranjuje na teritoriji RS što je Ustavni sud BiH privremenom mjerom stavio van snage.

