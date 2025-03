Oglasila se Ambasada SAD : “Da budemo jasni – ovo je smišljena provokacija ustavnog poretka BiH i predstavlja direktnu prijetnju stabilnosti i sigurnosti BiH i strateškim ciljevima SAD

SAD su osudile neustavno djelovanje vladajućih u RS-u i još jednom podržali teritorijalni integritet i suverenitet BiH.

Njhovo saopćenje prenosimo u cjelosti:

“Sjedinjene Države odlučne su u promociji naših interesa u Bosni i Hercegovini. Naša posvećenost Daytonskom mirovnom sporazumu i stabilnoj i sigurnoj Bosni i Hercegovini koja traje već trideset godina nepokolebljiva je.

Duboko smo zabrinuti zbog sinoćnjeg potpisivanja antiustavnih i antidaytonskih zakona koje je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

The United States is resolute in advancing our interests in Bosnia and Herzegovina. For 30 years, our commitment to the Dayton Peace Agreement and a stable and secure Bosnia and Herzegovina has been unwavering.

We are deeply concerned by last night's signing of the…

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) March 6, 2025