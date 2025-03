Delegat Kluba Bošnjaka Dževad Mahmutović: Može to tumačiti kako ko hoće, odlučio sam da ubrzam proceduru

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda NSRS nije iskoristio mogućnost pokretanja vitalnog nacionalnog interesa kojima bi neustavni zakoni, prije nekoliko dana usvojeni u NSRS, bili upućeni na ocjenu Ustavnom sudu RS i čime bi njihovo stupanje na snagu barem bilo odloženo. Presudio je glas delegata SDA Dževada Mahmutovića, koji je bio suzdržan, a što u razgovoru za Avaz i potvrđuje.

– Moj stav je da usvajanje ovih zakona predstavlja krivično djelo – napad na ustavni poredak. S druge strane, radi se o antiustavnom djelovanju koje je protivno odredbama Ustava BiH. Ja sam ranije pripremio zahtjeve Ustavnom sudu BiH, koji treba da ocijeni ustavnost ovih zakona, ali onda kada stupe na pravnu snagu. Naše iskustvo u dosadašnjem radu sa zahtjevima Ustavnom sudu RS da zaštiti naš vitalni nacionalni interes, što svakako BIH i njen ustav i jesu, govori da je odgovor uvijek bio negativan. Ustavni sud RS, da kažem i to, radi po neustavnom pravilniku o radu. Nikad nas nisu zaštitili, smatrali su da BIH ne može predstavljati naš nacionalni interes, a mi smatramo da može. Sada, da ne bismo davali na vremenu, da to traje onoliko koliko vlast u RS hoće, odlučio sam da ubrzam tu proceduru i da izađemo pred Ustavni sud BIH – kaže Mahmutović za “Avaz”.

Dodaje da su akti pripremljeni i da se nalaze u centrali SDA, a kolegij će odrediti ko će biti potpisnik i podnosilac zahtjeva za ocjenu ustavnosti spornih zakona, čim oni stupe na snagu. Istovremeno će se tražiti i privremena mjera kojom će se obustaviti njihova primjena do konačne odluke Ustavnog suda BiH.

Na pitanje da li ovakav ishod sjednice sada može poslužiti kao argument režimu u RS da protiv usvojenih zakona ni Bošnjaci nemaju ništa protiv, Mahmutović odgovara kako se sve može koristiti kao argument.

– Oni koji krše Ustave i zakone, čak i Ustav RS na koji su se zakleli, mogu sve argumente koristiti, a najviše u posljednje vrijeme koriste argument sile – dodaje Mahmutović za “Avaz”.

S obzirom da je predsjednik Kluba Bošnjaka Alija Tabaković, koji dolazi iz iste stranke, ranije najavio pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa, očigledno je da jedinstvenog stava ni u SDA nema.

– Ne, ovo je moja odluka, ja sam smatrao da trebam ovako postupati, jer sam autor većine, gotovo svih podnesaka Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti. Niko me nije konsultovao ranije, kažu da su još neki najavljivali, ali ja nisam ništa najavljivao, ja sam radio i pripremao ove zahtjeve otkako su zakoni donešeni u NSRS. Može to tumačiti kako god ko hoće. BiH je vitalni nacionalni interes Bošnjaka, ali Ustavni sud RS, kada smo se pozivali na tu argumentaciju, rekao je da to ne može biti – kaže Mahmutović za “Avaz”.

