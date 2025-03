Sladić: Evo kad nam stiže proljeće

“Historijski klimatološki podaci uče nas da martovskom suncu nikada ne možemo u potpunosti vjerovati. Iako će iduće sedmice zima biti otpuhana u velikom dijelu Europe, priroda se početi buditi, a temperature zraka do petka uz obilje sunčanog vremena dosegnuti, a lokalno i premašiti 20 °C, u pozadini se krije još mnoštvo toga. Budući da dan sve više duža i ugao sunca raste, polarni predjeli dobijaju više svjetla, a samim tim i apsorbovane toplote koja remeti polarnu ciklonu na velikim visinama. U prilog tome ide i manja temperaturna razlika između tropskih i polarnih širina. Stoga je sasvim normalna pojava finalnog zagrijavanja stratosfere, kao i njeno cijepanje na dva dijela koje se očekuje sredinom marta. Njen utjecaj obično se može osjetiti sa zakašnjelim efektom otprilike kroz tri sedmice”, naveo je Sladić,piše N1

Naglašava da toplu garderobu ipak još ne treba sklanjati.

“Iako će vrijeme biti proljetno u sedmici ispred nas bez ikakvih babinih huka koje se obično dešavaju u ovom dijelu godine, topla garderoba neka i dalje bude u ormarima jer ne možemo potpuno isključiti jedan aprilski zimski ugriz”, poručio je.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u jutarnjim satima i dio prijepodneva u nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne je moguća slaba kiša ili susnježica, a u višim snijeg. U prvom dijelu dana u južnim i istočnim područjima Hercegovine slaba kiša. Na jugu i jugozapadu zemlje bit će umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -1 do 4, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

